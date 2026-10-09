Magyar Péter újra üzent Varga Judit új párjának
Magyar Péter péntekeki bejegyzésével újra nekiment Windisch Lászlónak. A miniszterelnök az ÁSZ elnökét lemondásra szólította fel annak ellenére, hogy Windisch éppen pár napja írt levelet a köztársasági elnöknek, amiben jelezte, hogy Magyar sorozatosan támadja az ÁSZ-t, amivel a szervezet függetlenségét sérti.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en