Magyar Péter egy finn újságban jelentette be, hogy jövő héten találkozik Volodimir Zelenszkijjel

Magyar Péter már június 19-én is találkozott Zelenszkij ukrán elnökkel Brüsszelben, ahol nem hivatalos megbeszélést tartottak. Nem sokkal később Ankarában, a NATO-csúcson is egyeztettek július 8-án, ahol megállpodtak abban, hogy államközi találkozót is tartanak majd Beregszászon.

Magyarország a héten fontos gesztust tett az ukránoknak: szerdán feloldottuk vétónkat Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban, ami lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter technikai előkészítésének folytatását. A kormány emellett fenntartja, hogy továbbra is elvárja az ukrán kisebbségi törvény módosítását.



