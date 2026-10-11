Magyar Péter egy finn újságban jelentette be, hogy jövő héten találkozik Volodimir Zelenszkijjel

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A Karmelita kolostorban adott interjút a miniszterelnök, több bejelentést is tett.

Kreft-Horváth Márk
2026. 10. 11. 16:59
Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar Péter már június 19-én is találkozott Zelenszkij ukrán elnökkel Brüsszelben, ahol nem hivatalos megbeszélést tartottak. Nem sokkal később Ankarában, a NATO-csúcson is egyeztettek július 8-án, ahol megállpodtak abban, hogy államközi találkozót is tartanak majd Beregszászon. 

Magyarország a héten fontos gesztust tett az ukránoknak: szerdán feloldottuk vétónkat Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban, ami lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter technikai előkészítésének folytatását. A kormány emellett fenntartja, hogy továbbra is elvárja az ukrán kisebbségi törvény módosítását. 

 

 

 


 

magyarországvolodimir zelenszkijMagyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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