Megszüntették a nyomozást Szakács István ügyében
Megszüntette a rendőrség a Szakács István ügyében indult nyomozást – tudta meg a Magyar Nemzet. A fideszes influenszerre azután csapott le a rendőrség, hogy egy videójában arról beszélt, ne merje meglépni Magyar Péter, hogy Orbánt börtönbe záratja, mert bárhova zárják be, ki fogják szabadítani.
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