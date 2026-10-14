Schmidt Mária: A Tisza-kormány őrző-védőjeként működik a magát függetlennek nevező média
A balliberális sajtóban működő kettős mércére hívta fel a figyelmet Schmidt Mária. A történész szerint a Magyar Péter-kormány intézkedései közül több is országos felháborodást váltott volna ki Orbán Viktor idején, most azonban elmaradnak a tiltakozások. A Napi Mari legújabb részében a történész egyenesen 2007-hez hasonlítja a jelenlegi viszonyokat.
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