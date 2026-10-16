„Üdv az új világban” – utólag értesültek a szülők az újpetrei iskolai érzékenyítésről
A szülők előzetes tájékoztatásának elmaradását kifogásolja egy édesapa, aki közösségi médiából értesült az Újpetrei Általános Iskola alsósainak tartott „érzékenyítő” foglalkozásról. Az ügy miatt pénteken 17 órára tiltakozást hirdettek az Oktatási Hivatal elé.
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