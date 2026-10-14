Vitatott földügyletbe keveredett tiszás politikust váltottak le az elszámoltatási bizottság éléről

Csakhogy Hadházy szerint nem az eladók elégedettsége a kérdés, hanem az, hogy az állami vállalat miért fizetett ilyen magas árat a területért.

Titkolt mértékű sikerdíj

Hadházy és Sárosi október 5-én Szekszárdon személyesen is egyeztetett. A találkozón a tiszás képviselő fenntartotta korábbi állításait, arra azonban Hadházy szerint továbbra sem adott választ, hogy mekkora megbízási díjat kapott cége a több mint félmilliárd forintos ügylet után.

A volt független képviselő azt is tisztázni szeretné, hogy Sárosi korábbi vállalatvezetői pozíciójából adódóan rendelkezett-e a földvásárlással kapcsolatos bennfentes információkkal. Sárosi ezt tagadja, és állítása szerint nem volt szüksége a PIP-től származó értesülésekre.

A paksi földügyletek miatt már rendőrségi nyomozás folyik. Hadházy szerint az érintett ingatlanvásárlás körülményei is felvetik a hűtlen kezelés gyanúját, ezért jelezte, hogy a Sárosi közreműködésére vonatkozó dokumentumokat feljelentéskiegészítésként megküldi a hatóságoknak. A 24.hu-nak emellett arról is beszélt, hogy a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordul a tiszás országgyűlési képviselő szerepének tisztázása érdekében.

Furcsa magyarázat a leváltásra

Figyelemre méltó, hogy a Tisza-frakció a 24.hu megkeresésére azzal indokolta a személycserét, hogy Sárosinak egyéni választókerületében sok feladata van, ezért a bizottsági munkát a listáról mandátumot szerzett Veres Ádám veszi át. A párt hangsúlyozta, hogy a döntésnek nincs köze Hadházy korábbi bejegyzéséhez.

Időközben Sárosi is megszólalt: Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy már több mint egy hónapja jelezte a frakciónak, nem tudja tovább vállalni a bizottsági elnöki feladatokat választókerületi elfoglaltságai miatt. Hadházyt „szánalmasnak és kiábrándítónak” nevezte, amiért lemondását a paksi földüggyel hozta összefüggésbe.

A magyarázat azonban több kérdést is felvet. Sárosi ugyanis nem csupán az elnöki tisztségét veszítette el, hanem teljesen kikerült a bizottságból. Ráadásul az új elnök, Lovkó Csaba szintén egyéni választókerületben megválasztott képviselő, vagyis rá is hárulnak választókerületi feladatok.