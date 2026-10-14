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Vitatott földügyletbe keveredett tiszás politikust váltottak le az elszámoltatási bizottság éléről

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Különös személycserét hajtott végre a Tisza-frakció: eltávolították a parlamenti elszámoltatási bizottság éléről Sárosi Józsefet, akinek a paksi földügyletekben játszott szerepét Hadházy Ákos tárta a nyilvánosság elé. A képviselő elismerte, hogy cége pénzt kapott az egyik vitatott ingatlan értékesítésében való közreműködésért, de tagadja, hogy törvénytelenséget követett volna el. A Tisza túlterheltséggel indokolja a leváltást, Hadházy viszont úgy véli, a párt ezzel lényegében elismerte a probléma súlyát.

Kárpáti András
2026. 10. 14. 12:27
Forrás: Facebook

Csakhogy Hadházy szerint nem az eladók elégedettsége a kérdés, hanem az, hogy az állami vállalat miért fizetett ilyen magas árat a területért.

Titkolt mértékű sikerdíj 

Hadházy és Sárosi október 5-én Szekszárdon személyesen is egyeztetett. A találkozón a tiszás képviselő fenntartotta korábbi állításait, arra azonban Hadházy szerint továbbra sem adott választ, hogy mekkora megbízási díjat kapott cége a több mint félmilliárd forintos ügylet után.

A volt független képviselő azt is tisztázni szeretné, hogy Sárosi korábbi vállalatvezetői pozíciójából adódóan rendelkezett-e a földvásárlással kapcsolatos bennfentes információkkal. Sárosi ezt tagadja, és állítása szerint nem volt szüksége a PIP-től származó értesülésekre.

A paksi földügyletek miatt már rendőrségi nyomozás folyik. Hadházy szerint az érintett ingatlanvásárlás körülményei is felvetik a hűtlen kezelés gyanúját, ezért jelezte, hogy a Sárosi közreműködésére vonatkozó dokumentumokat feljelentéskiegészítésként megküldi a hatóságoknak. A 24.hu-nak emellett arról is beszélt, hogy a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordul a tiszás országgyűlési képviselő szerepének tisztázása érdekében.

Furcsa magyarázat a leváltásra

Figyelemre méltó, hogy a Tisza-frakció a 24.hu megkeresésére azzal indokolta a személycserét, hogy Sárosinak egyéni választókerületében sok feladata van, ezért a bizottsági munkát a listáról mandátumot szerzett Veres Ádám veszi át. A párt hangsúlyozta, hogy a döntésnek nincs köze Hadházy korábbi bejegyzéséhez.

Időközben Sárosi is megszólalt: Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy már több mint egy hónapja jelezte a frakciónak, nem tudja tovább vállalni a bizottsági elnöki feladatokat választókerületi elfoglaltságai miatt. Hadházyt „szánalmasnak és kiábrándítónak” nevezte, amiért lemondását a paksi földüggyel hozta összefüggésbe.

A magyarázat azonban több kérdést is felvet. Sárosi ugyanis nem csupán az elnöki tisztségét veszítette el, hanem teljesen kikerült a bizottságból. Ráadásul az új elnök, Lovkó Csaba szintén egyéni választókerületben megválasztott képviselő, vagyis rá is hárulnak választókerületi feladatok.

Az sem világos, miért éppen most vált szükségessé a személycsere, hiszen Sárosi elfoglaltságai már a bizottság megalakulásakor is ismertek lehettek.

A Tisza is problémásnak láthatja Sárosit

Hadházy újabb Facebook-bejegyzésében a kommunista korszak személycseréit idézőnek nevezte a Tisza magyarázatát, amely szerint Sárosi „érdemei elismerése mellett más fontos megbízást kapott”. A leváltást ugyanakkor üdvözölte, mert szerinte így nem olyan politikus irányítja a korábbi visszaélések feltárását, aki maga is részt vett egy kifogásolt ügyletben.

Hadházy úgy vélte, a döntés arra utalhat, hogy a Tisza is problémásnak tartja Sárosi korábbi szerepvállalását. „Az igazi előrelépés persze az lenne, ha nem próbálnák a valódi okot valami erőltetett indoklással elfedni és ha ennél komolyabb, valódi következménye is lenne ennek a csúnya ügynek” – írta.

Továbbra sem világos, hogy Magyar Péterék tudtak-e Sárosi paksi üzleti tevékenységéről, amikor az elszámoltatási bizottság élére állították. Az sem derült ki, hogy a frakció tervez-e belső vizsgálatot az ügyben, vagy a személycserével lezártnak tekinti azt.

hadházy ákostiszasárosi józsefMagyar PéterSzóljon hozzá!

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