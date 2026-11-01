A Gondosóra program is a 2027-es költségvetés nagy vesztese – sokan aggódnak a jövő miatt
A kommentelők máshogy látják a Gondosóra programot, mint a kormány. Sokaknak a szerettét, ismerősét mentette meg, jövőre fele annyi pénzből kellene működtetni, mint idén.
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