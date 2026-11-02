Megválasztották az Alkotmánybíróság új elnökét

Az önkény egyik forgatókönyvírója

Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja. A Tisza-frakció közleménye szerint a jogász korábban az Alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. A Tisza indoklása szerint olyan alkotmánybírót kíván jelölni, „akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen”, és aki döntéseit kizárólag a jog, a lelkiismerete és az alkotmányos értékek alapján hozza meg.

Lapunk megírta, hogy Sonnevend 2026. május 9-én a Verfassungsblogon publikálta „Constitutional Repair!” című írását. A cím magyarul nagyjából „alkotmányos helyreállítást” jelent, a szövegben felvetett megoldások egy része azonban nagyon is konkrét beavatkozást irányoz elő a közjogi intézmények személyi és szervezeti viszonyaiba. Így egy olyan jogász foglalhatja el Hende Csaba székét, aki néhány hónappal korábban maga érvelt amellett: