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Megválasztották az Alkotmánybíróság új elnökét

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Hétfőn új elnököt választott az Alkotmánybíróság, a testületet a következő három évben Sonnevend Pál vezeti. Az Alkotmánybíróság új elnökének egyik legfontosabb célja az alkotmánybíráskodásba vetett bizalom helyreállítása.

Gábor Márton
2026. 11. 02. 14:44
Megválasztották az Alkotmánybíróság új elnökét
Sonnevend Pál, a Tisza-frakció alkotmánybíró-jelöltje Facebook/Tisza Párt Forrás: Facebook/Tisza Párt

Az önkény egyik forgatókönyvírója

Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja. A Tisza-frakció közleménye szerint a jogász korábban az Alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. A Tisza indoklása szerint olyan alkotmánybírót kíván jelölni, „akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen”, és aki döntéseit kizárólag a jog, a lelkiismerete és az alkotmányos értékek alapján hozza meg.

Lapunk megírta, hogy Sonnevend 2026. május 9-én a Verfassungsblogon publikálta „Constitutional Repair!” című írását. A cím magyarul nagyjából „alkotmányos helyreállítást” jelent, a szövegben felvetett megoldások egy része azonban nagyon is konkrét beavatkozást irányoz elő a közjogi intézmények személyi és szervezeti viszonyaiba. Így egy olyan jogász foglalhatja el Hende Csaba székét, aki néhány hónappal korábban maga érvelt amellett: 

bizonyos körülmények között elfogadható lehet hivatalban lévő alkotmánybírák mandátumának idő előtti lezárása.

Borítókép: Sonnevend Pál, az alkotmánybíróság elnöke (Forrás: Facebook/Tisza Párt)

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