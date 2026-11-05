Döntött a bíróság: letartóztatásban marad Matolcsy György

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Jogerős döntés született Matolcsy György letartóztatásáról, a Fővárosi Törvényszék szerint ugyanis fennáll a veszélye, hogy Matolcsy és a másik két, az MNB-ügyben letartóztatott gyanúsított bizonyítékokat semmisítene meg és befolyásolná a nyomozást, ha házi őrizetbe kerülne – tudatta közleményben a bíróság.

Kis Ferenc
2026. 11. 05. 12:23
Döntött a bíróság: letartóztatásban marad Matolcsy György
Matolcsy Györgyöt gazdasági csalással gyanúsítják az MNB-ügyben. Fotó: REUTERS/Mónus Márton

Az ügyészség gyanúja szerint 2025. február 28-án, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött. A nyomozó hatóság álláspontja szerint a szerződés valódi célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jog olyan személyekhez kerüljön, akikre Matolcsy György jegybankelnöki megbízatásának lejárta után is befolyással lehetett. A gyanú szerint ezzel azt kívánták elérni, hogy Matolcsy György és fia, Matolcsy Ádám a későbbiekben is saját céljaiknak megfelelő befektetéseket hajthassanak végre az alapítványi vagyon felhasználásával.  Az ügylet következtében az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényei a magántőkealaphoz kerültek. Ezzel egy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő társaság feletti tulajdonosi ellenőrzést szereztek meg. Az ügyészség szerint a pontos vagyoni hátrány egyelőre nem határozható meg, de az jelentősen meghaladja a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos értékhatárát. 

Az ügyészség korában már két további gyanúsított ellen európai- és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A rendőrség körözési nyilvántartásából kiderült, hogy egyikük Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia, a másik pedig Stofa György üzletember. 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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