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Ismét elutasították a tiszások a Fidesz és a Mi Hazánk jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe

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Nem támogatta az Országgyűlés művelődési bizottsága a Fidesz és a Mi Hazánk jelöltjét a Független Közmédia Testületbe hétfőn. A fideszes Császár Attila újságíró-riporter és a Mi Hazánk által javasolt Hal Melinda klinikai szakpszichológus egyaránt négy igen és hét nem szavazatot kapott. A KDNP jelöltjét, Koncz Attila televíziós szakembert ugyanakkor tíz igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a bizottság. Nem ez az első alkalom, hogy vita alakul ki a testület tagjainak kiválasztása körül: korábban több ellenzéki jelöltet is elutasítottak a tiszások. Szeptemberben a KDNP akkori jelöltje, Martí Zoltán is visszalépett, miután saját elmondása szerint megalázó helyzetbe hozták a meghallgatásán.

Pámer Dávid
2026. 11. 02. 12:15
Ismét elutasították a tiszások a Fidesz és a Mi Hazánk jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe
Császár Attilát sem támogatták. Forrás: Echo TV

 

császár attilakdnpfüggetlen közmédia testületSzóljon hozzá!

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