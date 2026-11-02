Június közepén felmentették, két héttel később ötmilliós megbízást kapott a volt helyettes államtitkár cége Tanács Zoltán minisztériumától

A felmentése után nem sokkal már a minisztériumnak dolgozott a cége

A Tűzfalcsoport szerint több kérdést is felvet az MTT-Co Kft. minisztériumi megbízásának időzítése. Móré június 13-án távozott helyettes államtitkári tisztségéből, július elsején pedig visszavette vállalkozása ügyvezetését Nagy Dórától. Ugyanezen a napon lépett hatályba a cég névváltoztatása, és ekkortól számították az ötmilliós minisztériumi szerződés teljesítési időszakát is. A szerződést ugyanakkor csak július 23-án írták alá. A portál szerint a megbízásra kiírt pályázatnak nincs nyoma, ezért felveti a kérdést, milyen körülmények között választották ki a korábbi helyettes államtitkár vállalkozását.

A megbízás tárgya a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével kapcsolatos feladatok támogatása, valamint a KEKVA-elszámolási biztos munkájának segítése volt.

Az időzítéssel kapcsolatban a Tűzfalcsoport arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány csak július 14-i határozatával nevezte ki Váczy Zoltán Kristófot az ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, valamint a ZalaZONE Alapítvány elszámolási biztosává. Váczy egyébként június 14-én, vagyis Móré felmentését követő napon lett helyettes államtitkár.

A portál által ismertetett időrend szerint tehát Móré június 13-án távozott a minisztériumból, Váczy másnap helyettes államtitkár lett, július elsején megkezdődött Móré cégének szerződéses teljesítési időszaka, július 14-én Váczy megkapta az elszámolási biztosi kijelölést, július 23-án pedig aláírták a tanácsadói szerződést.