Június közepén felmentették, két héttel később ötmilliós megbízást kapott a volt helyettes államtitkár cége Tanács Zoltán minisztériumától

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Alig három héttel a felmentése után már ötmillió forintos minisztériumi megbízás teljesítési időszaka kezdődött meg Móré Tamás Miklós korábbi helyettes államtitkár cégénél – írja a Tűzfalcsoport. A vállalkozás éppen a megbízás kezdetének napján változtatott nevet, és Móré is ekkor vette vissza az ügyvezetését. A portál szerint a Tudományos és Technológiai Minisztérium emellett több mint bruttó 2,2 millió forintért bérelt termet egy CEU-hoz kötődő cégtől, miközben a Magyar Péter vezette kormány a takarékosabb állami működést hirdeti.

Pámer Dávid
2026. 11. 02. 9:51
Június közepén felmentették, két héttel később ötmilliós megbízást kapott a volt helyettes államtitkár cége Tanács Zoltán minisztériumától
A Tanács Zoltán vezette Tudományos és Technológiai Minisztérium milliókért foglalkoztatja vissza volt helyettes államtitkárát. Fotó: Ladóczki Balázs

A felmentése után nem sokkal már a minisztériumnak dolgozott a cége

A Tűzfalcsoport szerint több kérdést is felvet az MTT-Co Kft. minisztériumi megbízásának időzítése. Móré június 13-án távozott helyettes államtitkári tisztségéből, július elsején pedig visszavette vállalkozása ügyvezetését Nagy Dórától. Ugyanezen a napon lépett hatályba a cég névváltoztatása, és ekkortól számították az ötmilliós minisztériumi szerződés teljesítési időszakát is. A szerződést ugyanakkor csak július 23-án írták alá. A portál szerint a megbízásra kiírt pályázatnak nincs nyoma, ezért felveti a kérdést, milyen körülmények között választották ki a korábbi helyettes államtitkár vállalkozását.

A megbízás tárgya a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével kapcsolatos feladatok támogatása, valamint a KEKVA-elszámolási biztos munkájának segítése volt.

Az időzítéssel kapcsolatban a Tűzfalcsoport arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány csak július 14-i határozatával nevezte ki Váczy Zoltán Kristófot az ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, valamint a ZalaZONE Alapítvány elszámolási biztosává. Váczy egyébként június 14-én, vagyis Móré felmentését követő napon lett helyettes államtitkár.

A portál által ismertetett időrend szerint tehát Móré június 13-án távozott a minisztériumból, Váczy másnap helyettes államtitkár lett, július elsején megkezdődött Móré cégének szerződéses teljesítési időszaka, július 14-én Váczy megkapta az elszámolási biztosi kijelölést, július 23-án pedig aláírták a tanácsadói szerződést.

December végéig szól a szerződés, pedig az alapítványok megszüntetése már lezárult

A Tűzfalcsoport egy másik körülményre is rámutatott. Az MTT-Co Kft. megbízása december 31-ig szól, miközben a kormány szeptember 1-jei közleménye szerint augusztus 31-ével lezárult a 16 érintett alapítvány megszüntetése. Igaz, a pénzügyi és adminisztratív elszámolásokhoz további, október 31-i határidők kapcsolódtak.

A portál szerint ezért az is kérdéses, mi indokolta a tanácsadói szerződés december végéig tartó időtartamát, amikor az alapítványok megszüntetése már augusztus végén lezárult, a további elszámolási határidők pedig október végére estek.

A szerződés részletes feladatleírása nélkül ugyanakkor nem állapítható meg, hogy decemberig milyen további teendőket kellett ellátnia a vállalkozásnak.

Több mint kétmillió forintért béreltek termet a CEU-tól

Nem az MTT-Co Kft.-vel kötött megállapodás az egyetlen minisztériumi szerződés, amelyet a Tűzfalcsoport kifogásolt.

A portál szerint a Tudományos és Technológiai Minisztérium 2026. augusztus–szeptemberi, ötmillió forint alatti megbízásokat tartalmazó nyilvántartásában egyetlen tétel szerepelt: a tárca nettó 1,744 millió forintért bérelt termet a CEU Oktatási-Szolgáltató Nonprofit Kft.-től. A helyszínt a szeptember 18-i minisztériumi állománygyűlésre vették igénybe. A bérleti díj 27 százalékos áfával számolva bruttó 2,214 millió forintot tett ki.

A Tűzfalcsoport szerint a kiadás azért is figyelemre méltó, mert a Magyar Péter vezette kormány korábban az állami kiadások csökkentését, a takarékosságot és az állami működés racionalizálását hirdette. A portál azt is kiemelte, hogy a minisztérium a Soros György által alapított Közép-európai Egyetemhez, vagyis a CEU-hoz kötődő céggel szerződött.

A cikk más minisztériumok gyakorlatát is felidézi. Orbán Anita külügyminiszter például május 14-én a Külügyminisztérium Bem téri székházának aulájában tartott állománygyűlést, a Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkárság október 16-i rendezvényének pedig a Karmelita színházterme adott otthont.

A Tűzfalcsoport szerint ezek a példák azt mutatják, hogy az állománygyűlések megszervezéséhez nem feltétlenül szükséges külső helyszínt bérelni. A portál ezért azt is kifogásolja, hogy Tanács Zoltán minisztériuma több mint kétmillió forintot fordított erre a célra. Az összehasonlítás ugyanakkor önmagában nem bizonyítja, hogy a másik két rendezvény költségmentes volt, vagy hogy a tárcának rendelkezésére állt volna azonos feltételekkel megfelelő állami helyszín.

 

tudományos és technológiai minisztériumtanács zoltántűzfalcsoportSzóljon hozzá!

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