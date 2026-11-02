A legfőbb ügyész személyéről, a vagyonadóról és a karácsonyi munkaszünetről is dönthet a parlament

A parlament elé kerül továbbá a környezetvédelmi törvény módosítása, amely a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásokhoz kapcsolódó ügyintézési határidőket rendezné. A javaslat azt szolgálná, hogy a hatóságoknak megfelelő idejük legyen a nemzetközi eljárások eredményeinek értékelésére és azok döntésekben történő figyelembevételére.

A cégnyilvántartást és a civil szervezetek bírósági nyilvántartását érintő módosítások is a képviselők elé kerülnek. Az előterjesztés célja a közhiteles nyilvántartási adatok rendszerének egységesítése, valamint az azonos adatok párhuzamos nyilvántartásának megszüntetése. Emellett módosítanák a jogi személyek nyilvántartásáról szóló törvény hatálybalépésének időpontját is: a korábban tervezett 2027. január 1-je helyett 2029. január 1-jére halasztanák az új rendszer bevezetését.

A hétfői napirend része a közmédiát érintő átalakítás is. A képviselők a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. alapító okiratának elfogadásáról, az átalakuláshoz kapcsolódó intézkedésekről, valamint a Magyar Távirati Iroda új nonprofit részvénytársaságának létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslatokat tárgyalják.

Új jelöltről szavazhatnak a legfőbb ügyészi tisztségre

A keddi ülésnapon ismét felszólal Magyar Péter miniszterelnök, ezt követően pedig a képviselők több, már korábban megvitatott előterjesztésről is szavazhatnak. A napirend egyik legfontosabb pontja a legfőbb ügyész megválasztása lehet. A köztársasági elnök új jelöltje Fejes Péter, aki 39 évet töltött az ügyészi szervezetben.

Az államfő korábbi jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a tiszás képviselők sem támogatták, így új jelölt állítására volt szükség. A keddi szavazás eredménye meghatározó lehet az ügyészség jövőbeni vezetése szempontjából.

A parlament kedden tárgyalja a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentését és beszámolóját is. Emellett létrehozhatják A Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottságot. Amennyiben a hétfői bizottsági ülésen megkapja a szükséges támogatást, a képviselők dönthetnek a Független Közmédia Testület ellenzéki tagjainak megválasztásáról is.