A legfőbb ügyész személyéről, a vagyonadóról és a karácsonyi munkaszünetről is dönthet a parlament

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Négynapos ülésszakot tart az Országgyűlés hétfőtől csütörtökig, amelynek során számos törvényjavaslatról és módosításról tárgyalnak a képviselők. Magyar Péter miniszterelnök két alkalommal is felszólal, miközben szavazhatnak az új legfőbb ügyészről, napirendre tűzték a december 24-i munkaszüneti nap bevezetését, a vagyonadót, valamint a családi adókedvezmények átalakítását is.

Gábor Márton
Forrás: MTI2026. 11. 02. 8:54
A legfőbb ügyész személyéről, a vagyonadóról és a karácsonyi munkaszünetről is dönthet a parlament
Jövőhéten ismét ülésezik az Országgyűlés Fotó: Hatlaczki Balázs

A parlament elé kerül továbbá a környezetvédelmi törvény módosítása, amely a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásokhoz kapcsolódó ügyintézési határidőket rendezné. A javaslat azt szolgálná, hogy a hatóságoknak megfelelő idejük legyen a nemzetközi eljárások eredményeinek értékelésére és azok döntésekben történő figyelembevételére.

A cégnyilvántartást és a civil szervezetek bírósági nyilvántartását érintő módosítások is a képviselők elé kerülnek. Az előterjesztés célja a közhiteles nyilvántartási adatok rendszerének egységesítése, valamint az azonos adatok párhuzamos nyilvántartásának megszüntetése. Emellett módosítanák a jogi személyek nyilvántartásáról szóló törvény hatálybalépésének időpontját is: a korábban tervezett 2027. január 1-je helyett 2029. január 1-jére halasztanák az új rendszer bevezetését.

A hétfői napirend része a közmédiát érintő átalakítás is. A képviselők a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. alapító okiratának elfogadásáról, az átalakuláshoz kapcsolódó intézkedésekről, valamint a Magyar Távirati Iroda új nonprofit részvénytársaságának létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslatokat tárgyalják.

Új jelöltről szavazhatnak a legfőbb ügyészi tisztségre

A keddi ülésnapon ismét felszólal Magyar Péter miniszterelnök, ezt követően pedig a képviselők több, már korábban megvitatott előterjesztésről is szavazhatnak. A napirend egyik legfontosabb pontja a legfőbb ügyész megválasztása lehet. A köztársasági elnök új jelöltje Fejes Péter, aki 39 évet töltött az ügyészi szervezetben.

Az államfő korábbi jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a tiszás képviselők sem támogatták, így új jelölt állítására volt szükség. A keddi szavazás eredménye meghatározó lehet az ügyészség jövőbeni vezetése szempontjából.

A parlament kedden tárgyalja a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentését és beszámolóját is. Emellett létrehozhatják A Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottságot. Amennyiben a hétfői bizottsági ülésen megkapja a szükséges támogatást, a képviselők dönthetnek a Független Közmédia Testület ellenzéki tagjainak megválasztásáról is.

Külön figyelmet érdemel a sportszervezetek vezetését érintő összeférhetetlenségi szabályok módosítása. A tervezett rendelkezések alapján kizárhatnák a sportszervezetek vezetéséből azokat, akik az elmúlt négy évben országgyűlési képviselői tisztséget töltöttek be, vagy jelenleg politikai tisztségviselők. A szabályozás több ismert sportvezetőt is érinthet, köztük Kubatov Gábort, az FTC, Deutsch Tamást, az MTK, valamint Szijjártó Pétert, a Kispest-Honvéd kapcsán.

A vagyonadó és a családi kedvezmények is napirenden

A keddi parlamenti munkában a költségvetési és adózási kérdések is hangsúlyos szerepet kapnak. A képviselők tárgyalják a kisadózó vállalkozók tételes adójáról, vagyis a katáról szóló szabályozás módosítását, valamint a családokat érintő adókedvezmények és támogatások átalakítását.

A napirenden szerepel a vagyonadó bevezetésének kérdése is. A javaslat különösen fontos gazdaságpolitikai vitát vetíthet előre, hiszen a vagyonadóztatás a Tisza Párt adópolitikai elképzeléseinek egyik meghatározó eleme. A képviselőknek a tervezett adózási változtatások mellett a családi kedvezmények jövőjéről is állást kell foglalniuk.

A négynapos ülésszak során tehát nemcsak jelentős intézményi és közjogi kérdések kerülnek az Országgyűlés elé, hanem olyan, a mindennapi életet közvetlenül érintő ügyek is, mint az adózás, a családtámogatások vagy a december 24-i munkaszüneti nap bevezetése.

Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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