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Már a könyveket is begyűjtik!– Schmidt Mária szerint a legsötétebb időket idézik fel a Terror Háza körüli intézkedések

Második nekifutás: bejelentette Baka András, hogy kit jelöl legfőbb ügyésznek

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Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András – jelentette be a köztársasági elnök hétfői sajtótájékoztatóján. Az új jelölt csaknem négy évtizedet töltött az ügyészi szervezetben. Az államfő korábbi jelöltjét, Szathmáry Zoltánt szeptember végén elutasította az Országgyűlés, arra hivatkozva, hogy testvérét az aranykonvoj-ügyben gyanúsítottként hallgatták ki.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 12. 13:11
Baka András államfő Fotó: Ladóczki Balázs

 

baka andrásszathmáry zoltánfejes péterSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekterror háza

Nagyhangú kispolgárok

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Miközben a Terror Háza Múzeum „tartalmi és szemléleti” felülvizsgálatának ígérete már hetek óta kering az Andrássy út 60. számú ház fölött, az intézmény csúcslátogatottságot mondhat magáénak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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