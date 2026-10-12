Második nekifutás: bejelentette Baka András, hogy kit jelöl legfőbb ügyésznek
Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András – jelentette be a köztársasági elnök hétfői sajtótájékoztatóján. Az új jelölt csaknem négy évtizedet töltött az ügyészi szervezetben. Az államfő korábbi jelöltjét, Szathmáry Zoltánt szeptember végén elutasította az Országgyűlés, arra hivatkozva, hogy testvérét az aranykonvoj-ügyben gyanúsítottként hallgatták ki.
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