Rétvári Bence: Mindössze 5,5 százalékos béremelést kapnak a pedagógusok
Hidegzuhanyként érhette a pedagógusokat a jövő évi költségvetésben szereplő 5,5 százalékos béremelés – jelentette ki Rétvári Bence hétfői Facebook-videójában. A KDNP frakcióvezetője szerint a Tisza a kampányban nagyobb fizetésemeléseket ígért, ám kiderült, átverték a választókat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en