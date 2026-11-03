Borítókép: Illusztráció (Fotó: Németh András Péter)
Kitiltották a HírTV két munkatársát az Országházból, komplett szerkesztőségeket szankcionálhatnak a jövőben
Forsthoffer Ágnes házelnök szerint a sajtó képviselői az eddigieknél nagyobb szabadságot kaptak az Országházban, ezért elvárják tőlük a házszabályok és a munkavégzés rendjének betartását. A HírTV két munkatársa többszöri, szándékos szabályszegés miatt egy hétre nem léphet be a Parlamentbe. A házelnök bejelentette: hamarosan úgy módosítják a szabályokat, hogy a jövőben akár teljes szerkesztőségeket is kitilthassanak.
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