Újraindulhat a gázszállítás Oroszországból Európába? Új tervvel álltak elő az amerikaiak

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Az orosz–ukrán háború béketárgyalásai során új tervvel álltak elő az amerikaiak. Eszerint újraindulhatna a gázszállítás Oroszországból Ukrajnába, amerikai közvetítéssel. Közben a jövő héten újabb béketárgyalási forduló következik.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 03. 10:42
Újraindulhat a gázszállítás Oroszországból Európába? Új tervvel álltak elő az amerikaiak
Gázvezeték Fotó: ROBERT NEMETI Forrás: ANADOLU

Közben az Európai Unió a tervek szerint jövőre fokozatosan kivezeti az orosz gázimportot, ami végleg megszakítja a kapcsolatot a blokk és egykor elsődleges energiaszállítója között. Az európai gázárak közel négy éve a legmagasabbak, részben a közel-keleti konfliktus miatt, amely a globális LNG-export közel egyötödét elvitte a piacról. Ugyanakkor az európai gáztárolási szintek a hosszú távú átlag alatt vannak.

Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa októberben megerősítette, hogy Brüsszel nem tér vissza az orosz energiaellátástól való korábbi függőségéhez, még egy esetleges békemegállapodás után sem.

Washington azonban arra számít, hogy az európai energiapiacokon kialakult feszült helyzet növeli a kompromisszumkészséget. 

Az amerikai tárgyalók számításai szerint az orosz szállítások újraindítása csökkentheti az árakat, és egyidejűleg növelheti Moszkva tárgyalási hajlandóságát.

Újabb béketárgyalási forduló következik

Az amerikai közvetítők jövő héten ismét tárgyalóasztalhoz ülnek Ukrajna és Oroszország képviselőivel. A február óta tartó sorozat következő fordulójára Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségekben kerül sor – jelentette be hétfőn Steve Witkoff, az Egyesült Államok külügyminisztériumi nagykövete.

Witkoff közösségi oldalán azt írta, hogy a november 10-11-i tárgyalások középpontjában a háború utáni biztonsági intézkedések, a humanitárius erőfeszítések és a béke felé tett következő lépések állnak majd.

Várjuk, hogy a Kijevben, Oslóban és Szentpéterváron elért eredményekre építve egy átfogó, tartós békemegállapodás szülessen, amely tartós biztonságot nyújt a jövő generációi számára 

– közölte Witkoff.

Az amerikai tárgyalók ezen a héten Brüsszelben találkoznak Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, az Európai Unió és a NATO képviselőivel, hogy megvitassák Ukrajna biztonsági garanciáit, az újjáépítés gazdasági támogatását és egyéb kérdéseket – tette hozzá az amerikai tárgyaló.

Witkoff két héttel ezelőtt Oslóban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán, Szentpéterváron pedig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Borítókép: Gázvezeték (Fotó: AFP)

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