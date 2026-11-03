Újraindulhat a gázszállítás Oroszországból Európába? Új tervvel álltak elő az amerikaiak

Közben az Európai Unió a tervek szerint jövőre fokozatosan kivezeti az orosz gázimportot, ami végleg megszakítja a kapcsolatot a blokk és egykor elsődleges energiaszállítója között. Az európai gázárak közel négy éve a legmagasabbak, részben a közel-keleti konfliktus miatt, amely a globális LNG-export közel egyötödét elvitte a piacról. Ugyanakkor az európai gáztárolási szintek a hosszú távú átlag alatt vannak.

Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa októberben megerősítette, hogy Brüsszel nem tér vissza az orosz energiaellátástól való korábbi függőségéhez, még egy esetleges békemegállapodás után sem.

Washington azonban arra számít, hogy az európai energiapiacokon kialakult feszült helyzet növeli a kompromisszumkészséget.

Az amerikai tárgyalók számításai szerint az orosz szállítások újraindítása csökkentheti az árakat, és egyidejűleg növelheti Moszkva tárgyalási hajlandóságát.