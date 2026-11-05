Borítókép: Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora (Forrás:Facebook/Semmelweis Egyetem)
Lemondott Merkely Béla
Távozik posztjáról Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A Telex értesülései szerint a döntés hátterében az egyetem vezetője és a fenntartó alapítvány kuratóriuma közötti bizalomvesztés állhat. Merkely második rektori ciklusa eredetileg 2028 júniusáig tartott volna.
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