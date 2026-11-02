Lendvai Ildikó elszabadult: gúnyos hangvételben reagált Hankó Balázs fodrászára

Lendvai a külső megjelenésére is gondolt: két pár, egy fekete és egy testszínű, húsz denes harisnyanadrágot is kérne a hatóságoktól. Indoklása szerint a vastagabb változatban ormótlannak tűnik, az otthon lévő harisnyái pedig rendre felszaladnak. Ennek okát szintén sajátos politikai magyarázattal szolgálta: szerinte az önkény, illetve a jogállam lábbal tiprása állhat a háttérben, utalva Orbán Viktor korábbi kijelentéseire.

A bejegyzés végén Lendvai azt írta, amennyiben a hatóságok nem akarják, hogy hivatalosan is sérelmezze fogva tartottként az ellátásának hiányosságait, akkor érdemes lenne teljesíteniük szerénynek nevezett gondozási igényeit. Az összenőtt szemöldökét rendbe tevő kozmetikus kérdését egyelőre későbbre halasztotta, mondván, arról majd a jövő héten tárgyalhatnak, amennyiben meghosszabbítják házi őrizetét.