Akik nem mondtak le az álmaikról – különleges történetek a Nemzeti Galériában

Mit jelent ma nőként művészi pályát választani?

Az este egyik központi programja az Elhivatottak egykor és ma című kerekasztal-beszélgetés lesz, amely 19.15-kor kezdődik a Galéria második emeleti előadótermében. A beszélgetés résztvevői Kopócsy Anna és Drienyovszki Zsófia kurátorok, Czene Márta festőművész és Winkler Nóra művészeti szakember. A beszélgetést Topor Tünde művészettörténész vezeti. A résztvevők azt a témát járják körül, milyen lehetőségeik voltak a női alkotóknak száz évvel ezelőtt, és milyen kihívásokkal találkoznak a kortárs művészeti életben. Szó lesz arról is, hogy a tehetség és az alkotói szemlélet mennyiben függ az alkotó nemétől.

Kopócsy Anna lapunknak akkor arról beszélt, a családi feladatok, a megélhetés és az alkotómunka összeegyeztetése ma is nehézséget jelenthet a művészek számára. A tárlaton bemutatott életutak ugyanakkor azt is bizonyítják, a családi háttér nem feltétlenül jelentett akadályt: sok nő éppen hozzátartozói támogatásával tudta kibontakoztatni tehetségét.

Versek, zene és alkotás a múzeumban

A novemberi Múzeum+ estjén a képzőművészet mellett az irodalom és a zene is szerepet kap. Lackfi Dorottya énekesnő és Sinha Róbert gitárművész Szelek, lelkek, csillagok című produkciójában Szabó Magda, Szabó T. Anna, Nemes Nagy Ágnes, Szendrey Júlia és Rabindranath Tagore megzenésített versei hangzanak el. A műsort az este folyamán három alkalommal adják elő. A látogatók Hegedűs Alexandra képzőművész vezetésével alkotóműhelyben is részt vehetnek. A Képbe öltve című foglalkozáson a kiállítás műveinek reprodukcióit lehet tűvel és fonallal újraértelmezni. Az esten Péch Lóránt zongoraművész is fellép, emellett más időszaki és állandó kiállításokhoz kapcsolódó tárlatvezetések is szerepelnek a programban.

A Múzeum+ rendezvény november 4-én 18 órakor kezdődik a Magyar Nemzeti Galériában. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőségek az intézmény honlapján érhetők el.