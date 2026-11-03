Ma dönthet az Országgyűlés az új legfőbb ügyész személyéről
Ismét a legfőbb ügyész személyéről szavaz kedden az Országgyűlés. Baka András köztársasági elnök ezúttal Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest jelölte a tisztségre, akinek megválasztását a Tisza-frakció is támogatja. A parlament titkos szavazáson dönthet az új legfőbb ügyészről.
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