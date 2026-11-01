Vasárnap is kommentcsata: Magyar Péter most egy Gajdos Lászlóról szóló cikk miatt akadt ki
Megszaporodtak Magyar Péter kommentjei, miután végre az Országgyűlés elé is benyújtották a 2027-es költségvetést. Kurucz Dániel oldalán tegnap is, ma is hozzászólásokat hagyott a miniszterelnök, de jutott belőle más felületekre is.
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