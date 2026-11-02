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Lebukott Magyar Péter: pár éve még a Facebookon méltatta Ókovács Szilvesztert

Lebukott Magyar Péter: pár éve még a Facebookon méltatta Ókovács Szilvesztert

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Négy éve még elismerően írt Magyar Péter Ókovács Szilveszter munkásságáról, amit az operaház élén végzett. Ma viszont már a hozzá hű stílusban örömködött annak, hogy kirúgták Ókovácsot, akinek a miniszterelnök szerint ezzel lezárult a rémuralma.

Máté Patrik
2026. 11. 02. 19:58
Lebukott Magyar Péter: pár éve még a Facebookon méltatta Ókovács Szilvesztert
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balazs

Ókovács különösen azt sérelmezte, hogy a kulturális tárca vezetői még személyes egyeztetésre sem voltak hajlandók vele.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

 

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