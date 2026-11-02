Lebukott Magyar Péter: pár éve még a Facebookon méltatta Ókovács Szilvesztert

Ókovács különösen azt sérelmezte, hogy a kulturális tárca vezetői még személyes egyeztetésre sem voltak hajlandók vele.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)
Ókovács különösen azt sérelmezte, hogy a kulturális tárca vezetői még személyes egyeztetésre sem voltak hajlandók vele.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)
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