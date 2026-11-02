Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Ókovács Szilveszter kirúgását: „Ezt még az unokáink is látni fogják!”

Megújult az Operaház történelmi épülete

Ókovács Szilveszter főigazgatóságának egyik meghatározó beruházása volt az Andrássy úti Ybl-palota felújítása. Amint arról lapunk beszámolt, a dalszínház négy és fél év után, 2022 márciusában nyitotta meg ismét kapuit. A munkálatok során restaurálták a műemléki tereket, visszaállították a homlokzat és a belső helyiségek eredeti színeit, valamint megújították a világítást. A nézőtéren kényelmesebb székeket és nagyobb sortávolságot alakítottak ki, a korábbi festőtermek helyén pedig az énekesek és a balettművészek felkészülését szolgáló próbatermek kaptak helyet. A látás- és hallássérült közönség számára is fejlesztéseket végeztek.