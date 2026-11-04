Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Ladóczki Balázs)
Orbán Viktor is megkapta a végkielégítését, és tovább is utalta
A volt miniszterelnök a törvény szerint neki járó bruttó 38 millió forintos juttatást a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozta. Orbán Viktor röviden reagált a kifizetésre.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en