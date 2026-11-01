Pankotai Lili újabb vallomása: A fiatalok helyzete ugyanolyan kilátástalan, mint eddig
Felkapta az internet népe Pankotai Lili esetét az Otthon Start Program kivezetésével, most újra üzent az influenszer. A Fideszt persze nem kímélte, de a Tiszának is odaszúrt, szerinte a helyzete neki és a fiataloknak továbbra is kilátástalan. Azt is elmondta, hogyan került képbe, hogy ingatlant vásároljon.
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