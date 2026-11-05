Megvan ki veszi át Rónai Egon helyét az ATV-nél

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Folytatódik a nagy televíziós helyezkedés: Rónai Egon távozása után újabb nagy név került az ATV körüli változások középpontjába. A csatorna most bejelentette, ki veszi át az Egyenes Beszéd műsorvezetését. Az új házigazda a TV2 egykori ismert arca, aki többéves kihagyás után tér vissza a napi televíziózáshoz.

Kárpáti András
2026. 11. 05. 17:25
Megvan ki veszi át Rónai Egon helyét az ATV-nél
Rónai Egon másfél évtized után távozik az ATV-től, pályafutását a Network4 Media Groupnál folytatja. Forrás: Képernyőfotó/Youtube
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