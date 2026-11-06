Saját minisztériuma erőforrásait használta Kapitány István a követői vendégül látására

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Miközben Kapitány István a saját közösségi médiás népszerűségét ünnepelte negyven kiválasztott követőjével, a minisztériumi apparátust és az állami infrastruktúrát sem restellte igénybe venni a magánjellegűnek tűnő rendezvényhez.

Gábor Márton
2026. 11. 06. 16:03
Kapitány István Fatih Birollal egyeztet
A gazdasági miniszter szabad utat enged a multiknak az extraprofitjuk alakítására Fotó: Sztaniszlav Horvath Forrás: Facebook/Kapitány István

Borítókép: Kapitány István gazdasági és energatikai miniszter (Forrás: Facebook/Kapitány István)

kapitány istvángazdasági és energetikai minisztériumeseménymunkatárs

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