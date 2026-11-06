Borítókép: A Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Újabb beadványokat tett az MNB a rendőrségen a jegybanki székház felújítása miatt
Két újabb beadványt nyújtott be a rendőrséghez a Magyar Nemzeti Bank a Szabadság téri székház felújításával és az ingatlanok üzemeltetésével összefüggő ügyekben.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en