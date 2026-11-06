Bombafenyegetés ért utasszállítókat, délelőtt háromszor is riasztották a magyar Gripeneket
Kiképzés miatt éppen a levegőben voltak a gépek, amikor a NATO riasztást adott ki. A Gripenek utána légi járőrözést végeztek előbb a szerb-magyar, majd a román-magyar határ térségében is.
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