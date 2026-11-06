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Bombafenyegetés ért utasszállítókat, délelőtt háromszor is riasztották a magyar Gripeneket

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Kiképzés miatt éppen a levegőben voltak a gépek, amikor a NATO riasztást adott ki. A Gripenek utána légi járőrözést végeztek előbb a szerb-magyar, majd a román-magyar határ térségében is.

Gidró Kriszta
2026. 11. 06. 14:11
Bombafenyegetés ért utasszállítókat, délelőtt háromszor is riasztották a magyar Gripeneket
Fotó: Pozsgai Ákos

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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