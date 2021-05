Orbán Viktor: Még májusban elérhetjük az ötmilliós átoltottságot

Magyarország térhet vissza legkorábban a normális élethez Európában Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában arról is beszámolt, hogy még májusban elérhetjük az ötmilliós átoltottságot, amit követően további lazítások várhatók.

– A baloldal csúfosan leszerepelt, nem segítették a járvány elleni védekezést, sőt ártottak. A védekezés pedig nemzeti ügy, ebben nem részt venni és kamuvideókat gyártani, valamint bizalmatlanságot kelteni a vakcinák ellen több mint hiba – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. A portói csúcson szerzett tapasztalatairól beszámolva a kormányfő úgy fogalmazott, hogy Nyugat-Európában egy-két hónappal mögöttünk járnak, ott még az időseket oltják, míg nálunk már a fiatalok tömegei is megszerezhetik a vírus elleni védettséget.

– Az pedig, hogy választani lehet a vakcinák közül, engem is meglep. Amikor Pintér Sándor belügyminiszter ezt először felvetette, teljesen abszurdnak tartottam, viszont ő azt mondta, hogy ha jól szervezzük a dolgokat, eljuthatunk oda, hogy nemcsak lesz elegendő vakcina, hanem el lehet majd dönteni azt is, hogy ki milyen vakcinával akar majd oltakozni. Tehát ami először abszurdnak tűnt, valósággá vált, így nem szabad kishitűnek lenni – fejtette ki a kormányfő.

– Magyar vagyok, ezért sosem leszek elégedett a számokkal – felelte Orbán Viktor a műsorvezetőnek a beoltottak számával kapcsolatban feltett kérdésére. Hangsúlyozta: nem szabad elfelejtenünk, hogy az emberéletek védelme a tét. – Miközben az oltásban elsők vagyunk, vannak veszteségeink, ezeket fel kell dolgoznunk – fogalmazott a miniszterelnök.

Karikó Katalin Széchenyi-díjas kutatóbiológust a ma élő legismertebb magyarnak nevezte a kormányfő, aki annak fontosságáról is beszélt, hogy sajátunkként lássuk a nemzettársaink sikerét. A miniszterelnök úgy vélte, a kisújszállási kutató által kifejlesztett módszernek köszönhetően hatékonyan tudunk majd védekezni a vírusok ellen a jövőben is.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Magyarország lesz az, amely legkorábban térhet majd vissza a normális élethez Európában, ezzel együtt mindenkit arra kért, hogy a jelenlegi korlátozásokat tartsa be.

A miniszterelnök megerősítette, hogy a következő lazítás ötmillió beoltott után lesz. A kormányban úgy látják, hogy ezt a számot még májusban elérjük.

– A tömegrendezvényeket azonban csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni – erősítette meg a miniszterelnök. Szerinte az a kérdés, hogy lesz-e hatmillió beoltott, utána lehet majd csökkenteni a védettségi igazolvánnyal látogatható helyek számából.

– Mindenki biztos lehet abban, hogy ha esetleg kell harmadik oltás, az is elérhető lesz a magyaroknak

– közölte Orbán Viktor, hozzátéve: mostanra már a világ bármely pontján élő magyar állampolgár regisztrálhat, és Magyarországon meg is kaphatja az oltást.

Orbán Viktor a gazdaság helyzetéről szólva úgy fogalmazott, hogy elértük a válság előtti szintet a foglalkoztatottságban. Bár – folytatta – vannak kisebb ingadozások, de már vállalható az az állítás, hogy a magyar gazdaság munkát teremtő képessége és teljesítménye azon a szinten van, mint a válság előtt, s a dolgozó emberek száma tovább fog nőni.

– Ami a költségvetést illeti: meg kell emelnünk a kalapunkat Varga Mihály pénzügyminiszter előtt, hiszen olyasmire is vállalkozik a költségvetés, amit nem is gondoltam, hogy egyidejűleg képesek leszünk megtenni.

Például nem hittem, hogy a 13. havi nyugdíj második hetének a kifizetése is beleférhet, hogy nyugdíjprémiumot fizessünk a nyugdíjasoknak, vagy azt sem, hogy a 25 évesek teljes adómentességet kaphatnak

– sorolta Orbán Viktor, hozzátéve: a költségvetésben egy 7300 milliárdnyi keretösszeg kifejezetten a gazdaság újraindítását szolgálja.

A kormányfő közölte: egy hét múlva várhatóan végleg feláll az újraindítással foglalkozó operatív törzs, amelynek egyik fele a gazdaság újraindításával, a másik pedig a gazdaságon túli élet újraindításával fog foglalkozni.

A magyar családpolitikát bravúrnak nevezte Orbán Viktor, emlékeztetve, hogy már 2011-ben döntöttek annak támogatásáról, hogy több magyar gyermek szülessen. Szavai szerint az ebben rejlő lehetőségeket mutatja, hogy felmérések szerint a magyar fiatalok több gyermeket akarnak, mint amennyit végül vállalnak. – Mindennek akkor van értelme, ha vannak gyermekeink. A gyermekeinknek, unokáinknak kell építeni az országot. Itthon normálisan gondolkodunk a családról, nem akarjuk azt lebontani, mint ahogy egyes nyugati országokban – húzta alá a kormányfő.