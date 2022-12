Az iPhone 15 Ultra a széria legdrágább modellje lesz

Így végeredményben az egy 1 TB-os iPhone 15 Ultra ára 1800 dollár is lehet, a jelenlegi árképzéssel akár kétezer eurót is számolhatunk. Ezért cserébe dupla szelfikamera, periszkópkamera és USB-C port is járhat majd.

Az eredeti cikk 1800 dollárba is kerülhet az iPhone 15 Ultra címmel olvasható az Origo.hu oldalán.

