Éhgyomorra kávét? Tilos vagy lehet? Itt az igazság!

A szakértők szerint az első és legfontosabb kérdés, mennyire vagyunk érzékenyek a koffeinre. Mindenkinek a szervezete másként reagál a kávéra, és ez még inkább így van, ha éhgyomorra fogyasztja az italt. Egyelőre nincs rá tudományos bizonyíték, hogy az éhgyomorra elkortyolt kávé emésztési problémákat okoz – olvasható a diétaésfitnesz.hu cikkében.

FIGYELJÜK A TEST JELZÉSEIT

Mivel minden ételre és italra másként reagálunk, első körben érdemes azt megfigyelni, hogy a mi testünk hogyan reagál, ha üres gyomorba küldjük be a feketét. Nincs mindenkire érvényes megoldás, nekünk kell hallgatnunk a szervezet jelzéseire. Ha emésztési problémáink akadnak, akkor például érdemes átgondolnod a reggeli kávézást. A koffein ugyanis serkenti a gyomorsavtermelést, így a refluxszal vagy gyomorégéssel küzdőknek irritálhatja a gyomrát. Nekik érdemes a gyomorsav-termelést csillapító élelmiszert fogyasztani a kávé mellé, például zabkását, érett banánt, tojást, teljes kiőrlésű pirítóst.

FELGYORSÍTHATJA AZ EMÉSZTÉST

Mivel a kávé a bélmozgásokat is serkenti, lehet, hogy gyorsan a vécére kell mennünk kávézás után. Míg a székrekedéssel élőknek ez jó is lehet, azoknak, akik például irritábilis bél-szindrómával élnek, vagy egyébként is hasmenésre hajlamosak, erősítheti a kellemetlen tüneteit. Érdemes tudni, hogy bár a koffein is hashajtó hatással bír, nem ez az egyetlen ilyen hatóanyag a kávéban, így akár a koffeinmentes után is szaladhatunk a mellékhelyiségbe – különösen, ha a kávéba kerülő tejre is érzékenyek vagyunk. Ilyenkor az étkezés sem biztos, hogy megoldás, hiszen egyes ételek szintén irritálhatják az emésztőrendszert.

ÓVATOSAN, HA SZORONGÁST OKOZ

Ha hajlamosak vagyunk a szorongásra, az álmatlanságra, az idegességre és a gyors szívverésre, akkor érdemes óvatosan bánni vele. A szakemberek szerint egyébként a napi 400 milligramm alatti koffeinadag biztonságosnak számíthat az egészséges felnőttek számára, de egy erősen szorongó ember lehet, hogy már 200 milligrammtól remegni kezd. Egy csésze rendes, főzött fekete körülbelül 100 mg koffeint tartalmaz. A kávé ráadásul hirtelen ad éberséget, és az általa adott energia hirtelen is fog elfogyni. Ehhez járul az is, hogy éhgyomorra alacsony a vércukorszint, ami megint csak fokozza a szorongást és az idegességet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)