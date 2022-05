Nagyon fontos a nőknek a vas – így pótolható!

A vas az egyik legfontosabb nyomelem a szervezet számára: a vérképzésben, az oxigénszállításban, és a sejtmegújulásban is fontos szerepet tölt be. Ha rendszeresen és aktívan sportolunk és emellett diétázunk is, és így kevesebb vörös húst eszünk, esetleg egyáltalán nem eszünk állati eredetű ételt, könnyen előfordulhat, hogy vashiányosok leszünk, annak minden kellemetlen következményével együtt – olvasható a diétaésfitnesz.hu cikkében.

A vashiány következtében kevesebb oxigén jut a szövetekhez, csökken a vér oxigénszállító elemeinek mennyisége és mérete, így a szervezet folyamatos energiahiányban szenved. Ha gyengének érezzük magunkat, ami folyamatos fáradtsággal párosul, és nehezen tudunk összpontosítani a feladatokra, akkor gondolni kell ennek a fontos anyagnak a hiányára. A pontos diagnózist persze bízzuk a háziorvosra és a laboratóriumra. A vörös húsban található a legtöbb vas, de szerencsére más forrásokból is megszerezhető ez az ásványi anyag. A legfontosabb mégis az, hogy C-vitamin tartalmú élelmiszerekkel, például citromlével segítsük e fontos anyag felszívódását a szervezetben.