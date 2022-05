Kilenc étel, amelyet minden futónak ennie kell

Olyan ételeket mutatunk, amelyek egészségesek, és segítenek, hogy még többet hozzon ki magából – írja a Csupasport.hu cikke.

Mandula

A futóknak legalább heti 3-5 alkalommal kellene mandulát fogyasztaniuk. A diófélék – különösen a mandula – tele van E-vitaminnal és remek antioxidáns. Csökkenti a koleszterinszintet és a szívbetegség, illetve a rák kialakulásának kockázatát. Ráadásul napi 5-6 szem mandula elfogyasztásával a nassolás utáni vágy is csökken.

Tanács az étrendhez: Salátákhoz vagy tésztaételekhez is hozzáadhatjuk a mandulát, de kombinálhatjuk a reggeli gabonafélékhez is gyümölccsel.

Tojás

Egy tojás a napi fehérjebevitel 10 százalékát fedezi. A tojás az anyatej után a legjobb minőségű ételünk. A tojásban lévő fehérje tartalmazza az összes olyan aminosavat, amely segít az izmok regenerálódásában. A tojás rengeteg K-vitamint is tartalmaz, a napi bevitel 30%-át. A K-vitamin elengedhetetlen az egészséges csontok számára.

Tanács az étrendhez: Akár főzve, akár rántottaként (kevés zsiradékon) is fogyaszthatjuk, de készíthetünk frittatát is belőle. Szendvicsek alapanyagaként is szolgálhat a főtt tojás, vagy húsokat is megtölthetünk vele.

Édesburgonya

Az édesburgonya Magyarországon is egyre elterjedtebb. Alacsony a glikémiás indexe, sok benne az A-vitamin és a béta-karotin, és tartalmaz két olyan ásványi anyagot, amelyek nagyon fontosak az egészséges izomzat kiépítéséhez, ez pedig a mangán és a réz.

Tanács az étrendhez: Az édesburgonya főtt vagy sült formájában is nagyon egészséges. Alacsony zsírtartalmú sajtokkal is kombinálható.