Teljesítménytúrán is kell az energiaszint és a hidratáltság

Hogy pontosan mi kerüljön a hátizsákba, a kitűzött távtól is nagyban függ. Érdemes gyors és lassabb energiapótlást biztosító falatokban is gondolkodni, amelyeket felváltva fogyasszunk el. A szervezet gyorsabban jut energiához egy müzliszelet, aszalt vagy friss gyümölcs, gyümölcslé, cukorka, keksz, csoki vagy egy kis nápolyi által. Gyors energiapótlók ezeken kívül a gyümölcszselék, a proteines müzliszeletek (érdemes gondolkodni a tücsöklisztes opción is) és az izotóniás italok. A tartós jóllakottság érzetét azonban a lassabban felszívódó szénhidrátokkal lehet elérni, amelyek az energiaszintünket is segítik stabilizálni – olvasható a csupasport.hu cikkében.

Éppen ezért tanácsos szendvicset, pogácsát, sós aprósüteményt vagy olajos magvakat magunkkal vinni a túrára. A szendvics megkomponálásánál vegyük figyelembe, hogy milyen hőmérsékletben túrázunk. Ennek függvényében kerülhet bele sajt, felvágott, tojás, körözött vagy akár tonhalkrém is, de zöldségekkel is igyekezzük gazdagabbá tenni.