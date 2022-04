Ezért fontos a tojás, a fogyókúrázóknak

A tojás magas koleszterinszintje miatt nem kell aggódni, mert sokkal veszélyesebbek a telített- és transzzsírok. A kutatások alapján hetente maximum 6 tojás ajánlott. Az e fölötti mennyiség fogyasztása hosszú távon már szív- és érrendszeri károsodást okozhat.

MIÉRT HASZNOS A TOJÁS?

Ismert tény, hogy a magasabb fehérjetartalmú ételek fokozzák a jóllakottságérzést. Kutatók ezért azt vizsgálták, hogy a tojásfogyasztás befolyásolja-e az energiabevitelünket, és úgy találták, hogy akik tojást reggeliznek, általában kevesebb energiát visznek be a nap további részében. Arra is rámutattak, hogy a fogyókúrázóknál hasznos lehet tojást vagy abból készült ételt reggelizni, mivel más, azonos kalóriatartalmú étrendek követőihez hasonlítva, a tojásfogyasztók hosszabb távon (legalább nyolc hét) több felesleges súlyt adnak le. Ha mindennap fogyasztunk tojást, azzal a szemünket is védhetjük. Egy kutatásban 12 héten át tojást fogyasztó embereket vizsgáltak, olyanokat, akik legalább hat tojást fogyasztottak minden héten, és úgy találták, hogy a vérükben megemelkedett az úgynevezett zeaxantin szintje, valamint a szemben található makuláris pigment optikai sűrűsége is nőtt. Azaz, a tojás bizonyos fokú védelmet nyújthat az időskori makuladegenerációnak nevezett, vakságot okozó betegség ellen.

LÉTEZIK-E OKOSTOJÁS?

A boltok polcain sokféle tojást találunk, köztük olyat is, amelyben a doboz felirata szerint több E-vitamin, szelén vagy éppen ómega 3 zsírsav van. Sokan kételkednek azonban abban, hogy valóban így van, pedig lehetséges. A tyúkoknak adott speciális takarmánnyal elérhető például a magasabb DHA- (dokozahexaénsav) tartalom. Ez a többszörösen telítetlen zsírsav fontos a látáshoz, a szív- és érrendszer egészséges működéséhez és az agy, valamint az idegrendszer fejlődéséhez. Tehát a tojás rendszeres, a kiegyensúlyozott étrend részeként történő fogyasztása valóban okosabbá tehet minket. A tojásban létfontosságú, esszenciális aminosavakat, a látásunkat védő, antioxidáns hatású luteint és zeaxantint találunk.

