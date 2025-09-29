A magyar találmány, ami megváltoztatta az írást

Rendkívüli

Bíró László világhírű lett egy apró, mégis korszakalkotó találmánnyal. Neki köszönhetjük a golyóstollat. Újítása mára természetes része a mindennapjainknak, szinte észre sem vesszük. A története pedig egyáltalán nem hétköznapi…

Bogos Zsuzsanna
2025. 09. 29. 11:14
Forrás: (Fotó: Pexels)
A golyóstoll alapjaiban formálta át az írásképünket. Máshogy kell tartani, mint elődjét, máshogy viszi fel a tintát, sőt, a tinta is teljesen más benne. Kezdetben épp ezért sokan aggódtak, hogy ezzel örökre vége a szépírásnak. Valóban sok változást hozott: nem igényel már olyan finom mozdulatokat, mint a töltőtoll, és az új találmány az írás stílusát, tempóját, sőt a mindennapi rutinunkat is átalakította. 

Gyorsabb lett a jegyzetelés, egyszerűbb az üzenetküldés. Ma is valami hasonló előtt állunk. 

A számítógép és az okostelefon újraírja, ahogyan kommunikálunk, immár főleg digitálisan. De ez már egy másik történet. A bizonytalan jövő előtt ismerjük meg, hogyan is kezdődött az egész: Bíró László és a golyóstoll izgalmas történetével!


Budapest

Bíró László József 1899 szeptember 29-én született Budapesten, kispolgári családban. Élete ennek megfelelően alakult – egy darabig. Vívni járt, beiratkozott az orvosi egyetemre, de hamar abbahagyta. Egyedül a hipnózis érdekelte az ott tanultakból, és ebből már sejthető, hogy egyáltalán nem vonzotta őt a polgári életpálya. Valamiből azonban meg kellett élni, ezért nagybátyja segítségével hivatali állásokat vállalt. Így került egy nagy petróleumcéghez, ahol néhány szürkezónás manőverrel nagy bevételre tett szert. Vett is belőle egy sportautót. Meg kellett hát tanulnia vezetni, annál is inkább, hogy benevezett egy autóversenyre. Mivel a kuplung kezelésével meggyűlt a baja, kitalálta az automata váltót. Bíró nagyon biztos volt találmányában: Budapestről Berlinig utazott egy automata váltós oldalkocsis motorral. A szabadalmat meg is vette a General Motors berlini gyára, majd azzal a lendülettel el is süllyesztették a terveket: ők is dolgoztak már ezen, és a felvásárlással csak a konkurenciát akarták elhallgattatni. Nem lett tehát gazdag belőle – ahogy a későbbi nagyjából harminc találmányából sem.

Japán

Bíró életének fontos helyszíne volt a Japán kávéház, amely egyfajta otthon, iroda és kapcsolatépítő hely is volt számára. 

A Japán Kávéház (Fotó: Magyar Kereskedelmi És Vendéglátóipari Múzeum / MaNDA)

Ekkor már újságíróként dolgozott, és egyre többször bosszankodott a folyós tollain. Állítólag akkor is 

a törzshelyén ült, amikor beugrott neki: mi lenne, ha a toll a nyomdagépek elvén működne? Bíró a megoldást abban látta, ha a tinta nem csorog, hanem gördül. 

Az ötlet jó volt, már csak a megfelelő tinta és golyó kellett a találmány véglegesítéséhez. Előbbit testvérére, Györgyre bízta, aki unta már az apjától örökölt fogorvosi praxist és jobban érdekelte a vegyészet, a golyó tökéletesítésén pedig László dolgozott. Nem hiányzott más, csak egy befektető – akit végül meg is talált, hol máshol, mint a Japán kávéházban. Itt történetünk kétfelé ágazik: Goy Andor szerint az áttörést ő hozta, Bíró szerint viszont az igazi működő verzió csak később, már Goy nélkül készült el. Ami tény, a szabadalmi bejelentéshez szükséges anyagiakat valóban Goy állta: 

1938. április 25-én jegyezték be a golyóstoll szabadalmát, május 16-án pedig a cserélhető festéktartályét.

S bár a két férfi előre megállapodott a jövőbeni bevételek és az értékesítési jogok felosztásáról, megromlott a viszonyuk. Goy haláláig küzdött azért, hogy a töltőtoll igazi feltalálójának őt tartsák, és Bíró után ő is piacra dobott egy golyóstollat 1947-ben. Gyárát később államosították, a szabadalomból pedig egy fillért sem látott. Bíró sem járt sokkal jobban: a világhír az övé lett, a nagy vagyonból azonban neki sem jutott.

Dél-Amerika

A zsidótörvények miatt Bírónak egyre kevesebb mozgástere maradt Magyarországon. Elvesztette újságírói állását, pénz viszont kellett, így kezdett el festeni, szobrászkodni – persze, egyikből sem lett áttörés. Hősünk ezért az emigráció mellett döntött, méghozzá egy távoli úticéllal. Még Goy Andor színre lépése előtt ugyanis testvére fogászati rendelőjében megismert valakit. Az asszony egy Buenos Airesben élő magyarhoz készült férjhez menni, és mivel érdekelte a golyóstoll ötlete, felajánlotta, hogy anyagilag beszállna a megvalósításba, a pénzért cserébe pedig leendő férjével övék lenne a dél-amerikai gyártási és forgalmazási jog. Mivel Bíró később egy szlovéniai hotelben barátságot kötött Argentína korábbi elnökével is, sőt, ajánlólevelet kapott tőle, úgy döntött, itt az ideje megnézni a dél-amerikai országot. Egy rövid párizsi kitérő után meg is érkezett Buenos Airesbe. Bírónak itt már sürgősen pénzre volt szüksége, hogy találmányát tökéletesítse és a családja (merthogy Budapesten hagyta feleségét és lányát, valamint a tintán dolgozó testvérét) is utána utazhasson. Ezért aztán a golyóstoll értékesítése után várható bevétel nagy részét argentínai ismerősének adta át. 

A világhír

Elkészült a prototípus 1943 év elejére, amit némi finomhangolás után már valóban hibátlanul működő darabok követtek. Talán nehéz elképzelni, mi tartott ennyi ideig az ötlet és a toll elkészültéig, de sok dolog akkoriban még egyáltalán nem volt adott. A megfelelő méretű golyókat például a közelmúltig is csupán három nagy cég tudta legyártani. 

A töltőtoll alternatíváival egyébként már a 19. század végén elkezdtek kísérletezni mások is, de egyik megoldás sem volt tökéletes. 

John Loud szabadalma (1888) például bőrre és ruhára tudott írni – csak éppen papírra nem. Bíró találmánya hozta el az igazi megoldást: jó volt a tinta sűrűsége és a konstrukció is. 

Bíró László és találmánya: a golyóstoll (Fotó: OSZK)

A toll végén maradt ugyanis egy olyan nyílás, ahol éppen elég hely van egy apró fémgolyónak, amely a tartályban lévő tintával szemben forog, és azt a papírra juttatja. A világsiker mégsem jött könnyen. Az első modellek drágák voltak, csak az 1950-es évekre lett megfizethető az áruk. De fanyalgók ekkor is akadtak: volt, aki a tintájának minőségét kifogásolta, mások pedig úgy találták, nehéz vele írni, hiszen máshoz szokott a kezük a töltőtollal. 

Idővel mégis győzött a praktikum, a golyóstoll utat tört magának. 

A gyártási jogok persze ekkor már rég nem Bírónál voltak, argentínai befektetőivel együtt eladta azt egy amerikai nagyvállalatnak. Az üzletből sem ő gazdagodott meg, tulajdonképpen kiforgatták a pénzből. Kreativitása azonban sosem hagyta el, a golyóstoll mellett például a golyós dezodor prototípusát is feltalálta. 

Neve ráadásul találmányában tovább él: a golyóstollat még mindig biro vagy biropen néven emlegetik világszerte. 

Argentínában pedig szeptember 29-ét – Bíró születésnapját – A feltalálók napja címen emléknapnak tették meg.

 

