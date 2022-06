A fogmosás izgalmas is lehet!

6 módszer, amivel a legkisebbek is imádni fogják a fogmosást

Játékos fogkrém, fogkefe és kellékek

Szerencsére ma már szinte minden mesefigurával és színnel ellátott fogmosófelszerelését kaphatunk a drogériákban. Ha a kedvenc hercegnő vagy meseautó is rajta van a fogkefén vagy a fogmosópoháron, akkor könnyebben le tudjuk kötni a kicsik figyelmét. A gyermekfogkrémek is finom ízesítésekben elérhetők – ez szintén segíthetnek a fogmosás népszerűsítésében otthon.

Tipp: Amikor új fogmosófelszerelést vásárolunk, akkor hagyjuk, hogy a boltban gyermekünk válassza ki a neki tetszőt! Így még jobban bevonódik a folyamatba. Itt elmagyarázhatjuk azt is, hogy miért fontos a mindennapos fogmosás, szájhigiénia fenntartása, hogy hosszú távon elkerülje a fogfájást, a fogvesztést és az esetleges fogpótlást.

A játékok is mossanak fogat!

Amíg gyermekünk a saját fogát mossa, addig mi eljátszhatjuk, hogy a kedvenc játéka, hercegnője, babája fogát is megmossuk. Ez jó minta lehet arra is, hogy a megfelelő mozdulatokat könnyebben elsajátítsák a legkisebbek is. Sőt, motiválhatjuk azzal is, ha nagyon ügyesen mossa meg a saját fogát, akkor ugyanazt elvégezheti majd a babán is.

Fogmosóversek és -mesék

Egyre több mondóka és felkészítő mese érhető el az interneten, melyekkel szintén játékossá tehető a fogmosás. Ráadásul több ilyennél már figyelnek a hosszúságra is: addig tart a történet, míg az egészséges fogmosási idő.

Tipp: Nézzünk már napközben a fogmosással foglalkozó meséket vagy olvassunk fel ilyet, ezek általában játékosan ismertetik, hogy miként lesz a fog szuvas, hogyan előzhető ez meg.

Mesélje el az orvos!

A fogorvosi környezet, a fehér köpeny és az eszközök jelenléte biztosan fokozott figyelemre készteti a legkisebbeket is, megkérhetjük orvosunkat, hogy mesélje el, mi történik, ha valaki nem mos rendszeresen fogat, és mi a jutalma annak, aki ezt mindennap szorgosan megteszi ezt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)