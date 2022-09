Nincs hatással a fogyókúránkra, hogy mennyit eszünk este

A kutatók biztosították a résztvevők ételeit, így biztosan tudták hány kalóriát tartalmaz egy étkezés. Az alanyok anyagcseréjét folyamatosan figyelték, többek között azt is, hogy mennyi energiát égetnek el a folyamat során. A résztvevők egyenként is mindkét diétát kipróbálták, így egy emberen is össze lehetett hasonlítani mindkét módszert.

Azt vártuk volna, hogy a nagyobb reggeli és a kisebb vacsora fog több kalóriát elégetni, ezzel segítve a súlycsökkenést. Ennek ellenére a kísérlet eredményei nem mutatnak különbséget a két étkezési szokás között, ha a testsúlyról, vagy a energiaégetés gyorsaságáról, tehát a test „energiahasználatáról” van szó.

Továbbra is fontos az egészséges táplálkozás, a kutatás csupán a napszakhoz időzített fogyókúra mítoszát dönti meg (Fotó: Pexels)

Ebbe az „energiahasználatba” beletartozik, hogy a testünk hány kalóriát fogyaszt, amikor pihen, mozog, vagy vizet fogyaszt. Amennyiben ezekkel a mutatókkal tisztában vagyunk, úgy megtudhatjuk a szervezetünk teljes napi energiafogyasztását.

Ami még érdekes, hogy a vércukor, az inzulin és a lipidek napi szintjében sem mutatkozott változás, pedig e mutatók módosulása a vérben mindig az anyagcsere megváltozásához köthető.

Csak az alanyok étvágya változott

A kutatók megállapításai megegyeznek a rövidtávú (1-6 napos) felmérések eredményeivel, ahol a vizsgált személyek laboratóriumi körülmények között élnek (egy szűkös szobában, amely alap szükségletekkel van felszerelve) a vizsgálat elejétől a végéig.

A kutatások együttesen azt sugallják, hogy az a mód, ahogyan testünk reggel és este feldolgozza a bevitt táplálékot, nem befolyásolja a fogyást.

Az Aberdeen és a Surrey egyetemek által irányított kutatásban azonban volt egy egyedi nézőpont, amelyben valódi változás következett be. Az alanyok bevallása szerint az étvágyuk megváltozott a különböző méretű reggelik és vacsorák hatására.

Akik nagy reggelivel kezdték a napot, azok kevésbé voltak éhesek a nap folyamán, így ez az étkezési szokás azoknak lehet kedvező, akik szeretnének fogyni, mert képesek lesznek kontrollálni az étvágyukat és kevesebbet fognak enni.

A fogyókúra szempontjából mindegy mikor visszük be a legtöbb kalóriát a nap folyamán (Fotó: Pexels)

Mint minden kutatásnak, ennek is megvoltak a korlátai, mivel az alanyokon csupán négy hétig teszteltek egy adott étkezési szokást. A korábbi kutatások mutatták a legnagyobb kilengést a korai és az esti órában bevitt kalóriák hatásáról négy hét alatt. Ugyanakkor a tény , hogy sem a bevitt, sem az elégetett kalóriák nem változtak a kutatás ideje alatt, arra enged következtetni, hogy nagy valószínűséggel a testsúly akkor sem változott volna, ha a kísérlet tovább tart.