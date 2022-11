Mennyi alkoholt lehet inni, ha diétázunk?

Az alkohol diéta alatt kerülendő, hiszen többféleképpen is hizlal: hatására csökken a szervezet zsírégető képessége, növeli az étvágyat, csökkenti a gátlásokat (emiatt pedig többet ehetünk, mint szerettünk volna), emellett pedig rengeteg kalória van benne.

Például egy feles pálinka felér egy fél reggelinek megfelelő kalóriamennyiséggel, egy pohár bor pedig a napi ajánlott cukormennyiség két százalékát tartalmazza. Sokan emiatt, ha diétába kezdenek, nem csupán radikálisan csökkentik, de teljesen elhagyják az alkoholt.

Nem csupán a diétánk lesz sikeresebb, de a szervezetünk is fellélegzik, ha teljesen lemondunk a szeszes italokról; ám pusztán a fogyás miatt nem muszáj teljesen elhagyni, mindössze csökkenteni kell a mennyiséget.

Így nem kell, hogy bűntudatot érezzünk, ha családi eseményen, vagy a barátaid társaságában meginnánk egy pohárkával.

Nem mindegy mit

Ugyanis az alkohol a diéta alatt is megengedett, bár tény, hogy sokkal kisebb mennyiségben, és azt is alaposan meg kell válogatni, hogy mit iszunk. Vannak italok, melyek teljesen felrúgják a diétát, például a színes, édes koktélok; de szerencsére jócskán akadnak olyanok is, melyeket fogyókúra alatt is lehet fogyasztani.