Számszerűsíti a Bige által okozott kárt az agrártárca

– Ha a hozzáállás nem az lenne, mint amit most látunk, ha nem egy további agresszió áldozatai lennének a magyar gazdák, hanem megbánó magatartást látnánk, akkor ezek az árak akár olcsóbbak is lehetnének – fogalmazott Győrffy Balázs. A NAK elnöke rögzítette: a műtrágya a mezőgazdaságban nem megkerülhető inputanyag, a nitrogénműtrágya a növények üzemanyaga. Jelezte: a magasabb input költség előbb-utóbb a fogyasztók pénztárcáját is károsítja, „és bizony ez is történt”.

Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelöltre utalva azt hangoztatta:

Gyakoroló gazdálkodóként külön kikérem magamnak, hogy a tőlem ellopott pénzből finanszírozzák egy olyan ember miniszterelnök-jelölti kampányát, aki hódmezővásárhelyi polgármesterként a földadó bevezetésével üzent a magyar vidéknek.

Jakab István, a Magosz elnöke szerint Bige László esélyt kapott, élt a lehetőséggel, komoly vagyont szerzett, és ezt a vagyont csalásra és zsarolásszerű tevékenységre használta, amit a Magosz a leghatározottabban visszautasít. Egyúttal arra kérte a magyar kormányt és a bűnüldöző szerveket, hogy a leghatározottabban lépjenek fel az ügyben. A Magosz elnöke beszámolt arról is, hogy

a helyzet miatt a tavaszi fejtrágyázás csak részben biztosított, ami komoly hozamkiesést okozhat a gazdáknak.

Nagy István újságírói kérdésekre válaszolva közölte: a múlt héten minden hazai műtrágya-előállítóval tárgyalt, és a magyarországi szükséglet fedezésének mikéntjéről e hét végén várható bejelentés. – Ha kell, akkor importból is, de lesz elég műtrágya – szögezte le az agrárminiszter. Szintén újságírói felvetésre reagálva úgy vélte,

meg kell fontolni, hogy állami vagy magánvállalkozásként olyan műtrágya-előállítót hozzanak létre, amely az ország stratégiai ellátását biztosítani tudja.

