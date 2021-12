Balatonfüred már a jövő szezonról álmodik

Elfogadták a héten Balatonfüred jövő turisztikai évadának terveit, amelyeknek nagyobb teret ad, hogy pályázaton 200 millió forintot nyertek a város Esterházy strandja melletti terület fejlesztésére. Nyolcezer négyzetméteres vízparti ingatlanról van szó, amelyen rendezik a zöld területet, sétányt alakítanak ki, és egy közel háromszáz négyzetméteres stéget helyeznek ki.

A fejlesztés úgy kezdődött, hogy az önkormányzat megvásárolta az egykori Brázay strand és a balatonfüredi horgászegyesület és az Esterházy strand közötti ingatlant. A tervek szerint nyitottá válik a Kisfaludy és Esterházy strand közötti teljes partszakasz, amelyen végig lehet majd sétálni a Vitorlás térig. Strandot is építtet az önkormányzat, amely a fizetős strandidőszak kivételével ingyen látogatható partszakasz lesz.

A több ütemben elvégzendő munkák közül első ütemben a növényültetés történik meg, majd a sétány és a stég készül el. A tervek véglegesítése után tavasszal írják ki a közbeszerzést, s ennek nyomán nyáron kezdődhet el a beruházás. Az önkormányzat azt tervezi, hogy az új strand és kiszolgálóegységei beruházására újabb pályázatot fog benyújtani.

Balatonfüreden egyébként nem a kevés program okoz gondot. A bőség zavarával küzdenek, nyáron egymást érik a rendezvények. Valamelyest csökkenteni tudnak a zsúfoltságon azzal, hogy kiterjesztik a szezont. E célra is kiválóan alkalmas lesz a város új, nemrég átadott kulturális tere, amely színhelyül szolgál az ide látogató turisták szellemi igényei kielégítésére is. A Szőcs Géza Kossuth-díjas költő nevét viselő irodalmi szalonban – amelyet tartalmas programokkal fognak megtölteni egész évben – a költő kedvenc festményei, bútorai kaptak helyet. Koncerteket, irodalmi esteket rendeznek, és könyvtár is lesz az épületben. Ami pedig a jövő nyári programokat illeti, minden, a város identitását meghatározó rendezvényt megtartanak jövőre is. Lesznek többek között Jókai-napok, Borhetek, felvonuló old timerek, egy év kihagyás után lesz Anna-bál, Romantikus Reformkor, Kékszalag, s 2022-ben is áthalad a városon a Giro d’Italia mezőnye.

Borítókép: Balatonfüred, vitorláskikötő (Fotó: MTI/Jászai Csaba)