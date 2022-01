Várja a turistákat a megújult kisvasút Miskolc-Lillafüreden

Nagyszabású fejlesztéssel várja a turistákat a 2022-es idegenforgalmi idényre Miskolc és környéke. A szezonnyitásra, nyárra fejeződik be az Északerdő Zrt. által üzemeltetett Lillafüredi Állami Erdei Vasút eddigi legnagyobb fejlesztése. A három éve kezdődött, a forgalom részleges fenntartásával zajló teljes körű felújítás 2,5 milliárd forintba kerül. Gyakorlatilag olyan, mintha újratelepítették volna az egész közkedvelt kisvasutat, amely évente 220 ezer embert hoz közel a természethez. Majdnem minden megújult, illetve megújul a teljes körű rekonstrukció során, maga a vasúti pálya, a peronok, várótermek is.

A pályát, annak 14 kilométeres szakaszán teljes egészében elbontották, s az ágyazat cseréje után új anyagokból új vágányokat építettek ki. Tavaly nyárig ez a Lillafüred–garadnai végállomás közötti szakaszon valósult meg. A lillafüredi ökoturisztikai központban korszerűsítették a térburkolatot, az előtetőt és a vizesblokkot. Garadnán rendbe tették a végállomás környezetét és az erdészeti múzeum épületét. Létrehozták a Garadna Grund nevű pihenőparkot is. Ebben erdészeti és kisvasúti tematikájú játszótéri elemeket helyeztek el. Megújították a hegy alján lévő Szövetség-forrás környezetét is. Itt egy kis amfiteátrumot alakítottak ki, amelyben bemutatókat, rendezvényeket lehet tartani.

Ezután a pálya városi szakasza került sorra, amely a Dorottya utcai állomástól a Diósgyőr-Majláth forgalmi telepig tart. Megújult a pálya mentén a vízelvezetés, újjászülettek a keresztező utcák és a telekbejárók útátjárói. Diósgyőr megállóhelyen új peron épült, amely könnyebbé tette a kisgyerekes családok és az idősebbek felszállását. Egy minivagont állítottak be, amely fedett utasváróként működik. Megújult a térvilágítás is.

A járműpark hat mozdonya és huszonhat kocsija is megújul. A vasút üzemeltetője, az Északerdő Zrt. most olyan feladatokat is el tudott, illetve tud végezni, amelyeket a vasút üzemszerű működése közben biztonságosan nem lehetett. A teljes vonal mentén megvizsgálták a fákat, s ahol szükséges, kivágták az idős vagy balesetveszélyes egyedeket. Ilyenekből bizony sok akadt, hiszen az elmúlt tíz évben kétszer is hatalmas vihar sújtotta a térséget, amely sok fát kicsavart s számosat megroggyantott. Közülük jó néhánynak a törzsét a helyszínen hagyták, így adnak életteret számos rovarnak. A befejező munkálatokat 2022 első felében végzik el.

