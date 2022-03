Minden próbát kiállt tíz éve alatt a rezsicsökkentés

A rezsicsökkentés eredményeinek fenntartásához szükséges a belföldön, olcsón megtermelt villamos energia is. – Ha nem építjük meg a két új paksi atomblokkot, rövid idő alatt úgy járunk, mint Németország, ahol a villamos energia mostanra a lakosság számára szinte megfizethetetlen – most a magyarországinak az ötszöröse –, de a vállalati felhasználóknak is nagyon drága az áram – hívta fel a figyelmet Süli János, a Paks II projektért felelős tárca nélküli miniszter. Kiemelte: a paksi atomerőműben termelt áram kilowattórája jelenleg 12,2 forint, a naperőműveké 32-34 forint.

A beruházás menetrendje nem változott, 2029-2030-ra kell elkészülnie a két blokknak, addig áll rendelkezésre a kiadások nyolcvan százalékát fedező, tízmilliárd eurós orosz hitelkeret. A ma működő paksi blokkok ötven évre meghosszabbított üzemideje 2032 és 2037 között jár le, közben a hazai áramfelhasználás 30-32 százalékban importból, világpiaci áron biztosítható.

Borítókép: A rezsicsökkentés politikája bizonyított, minden magyar lakosnak segítséget jelent (Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet)