Gyorsítja a gyártást a Tesla

Az első negyedéves termelést valamelyest visszafogta a sanghaji gyár átmeneti leállása, mivel a városban elterjedő Covid-járvány miatt teljes lezárást vezettek be. A céget az alkatrészhiány és az infláció is érinti, akárcsak más gyártókat, de eddig viszonylag jól tudták kezelni ezeket a problémákat annak köszönhetően, hogy a tömeggyártás elindításakor nap mint nap hasonló problémákkal küzdött a cég, így nagy tapasztalatra tettek szert, és nagyobb készleteket is igyekeznek tartani az alkatrészekből. Maga a Tesla is kénytelen volt árat emelni, de ezzel együtt is sorba állnak a vevők az autókért, a keresletet pedig még növeli is a magas benzinár, így

keresleti oldalról vélhetően a gyártás bővítésének még sokáig nem lesz felső limitje.

Kétségtelen, hogy ez a részvénybe már rég beárazódott: a jelenlegi árfolyam valahol a tíz- és húszmillió darabos éves gyártásnál lehet fundamentálisan indokolt, attól függően, hogyan alakul a profitmarzs, és milyen termékeket tud még nagy tételben értékesíteni a cég (akkumulátor-rendszerek a megújuló energiával előállított elektromosság tárolására, önvezető szoftverek más autótípusokhoz).

A részvényár az év elején a rendkívül magas, 1200 dolláros szintről egész 700 dollárig esett vissza a már igencsak aktuális korrekció során, azonban most már újra ezer dollár fölé kapaszkodott. A cég két évvel ezelőtt ötödölte részvényeit, azaz minden részvényes öt új részvényt kapott egy régi helyett, ennek megfelelően az ár is az ötödére esett, így a részvényesek nagyjából ugyanolyan értéket birtokoltak. Utána azonban jött az újabb hatalmas rali a részvényben, így az ár megint jóval magasabb, mint a kisbefektetőknek is kényelmes szint, így felmerült, hogy az idei közgyűlésen újabb felaprózást javasolnak. Az arányt még nem jelezték, de miután a háromezer dollár körüli Amazon- és Google-részvényeket 1:20 arányban aprózzák, a Teslánál újra 1:5 lehet a mérték.