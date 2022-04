Oroszellenes szankciót szavazott le Lengyelország

Elutasította a lengyel parlament alsóháza április közepén az úgynevezett szankcióstörvénynek azt a felsőház által benyújtott módosító javaslatát, mely szerint be kellene tiltani az LPG autógáz szállítását Oroszországból és Fehéroroszországból. A törvényjavaslatot a kormányon lévő jobboldali konzervatív Jog és Igazságosság Párt (PiS) és koalíciós partnerei szavazták le. Jacek Sasin, a kormánypárt miniszterelnök-helyettese szerint

a javaslat káros és igazságtalan volt, és azért bukott el, mert a máshonnan nem beszerezhető orosz LPG megvonása három és fél millió autóst érintene, akik elestek volna az olcsó üzemanyag tankolásának lehetőségétől.

– Lengyelországnak történelmi okok miatt hagyományosan rossz a kapcsolata Oroszországgal, ennek is köszönhető az az erős hangnem, amit képviselnek az oroszokat érintő ­szankciós politikában, a mostani parlamenti döntés azonban egy fontos fejlemény, mert ebből kiderül, hogy a lakosságot közvetlenül hátrányosan érintő döntéseket ezek szerint ők sem szavazzák meg – nyilatkozta lapunknak Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője. Hozzátette, hogy bár Lengyelországban is magas az orosz kitettség az energiaszektorban – de közel sem akkora, mint hazánkban –, a háború kitörése óta azonban egyre inkább áttértek a pragmatikus külpolitikától az ideológiai alapú politizálásra.

A lengyel sajtóban kérdőre is vonták a döntés miatt Mateusz Morawiecki miniszterelnököt, aki válaszul elmondta, hogy bár jelenleg nem tudják máshonnan pótolni az orosz autógázt, ter­veik szerint azonban év végéig teljesen le tudják állítani az Oroszországból érkező LPG-szállításokat, csak ehhez fel kell készíteniük az infrastruktúrát, és más forrásból kell pótolni a kieső energiahordozót, amin jelenleg is dolgoznak.

Ezzel kapcsolatban Hortay Olivér megjegyezte,

hogy az azonnali közös európai szankciókat észszerű kereteken belül nem lehet megvalósítani, sőt középtávon sem reális az orosz energiahordozóktól való függés nullára csökkentése.

A szakértő szerint a kérdés az, hogy ezért milyen árat kellene fizetni. Szerinte Európában olyan recessziót vonna magával az orosz energiától való rövid távú leválás, ami a realitásokon kívül helyezi az ilyen vállalásokat, emellett pedig megnövekedne az energiahordozók világpiaci ára is, ami Oroszországnak kedvezne.

Hortay Olivér ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy már az Egyesült Államok kormánya sem tartja jó ötletnek, hogy Európa vessen ki embargót az orosz olajra, mert az megemelné az olaj világpiaci árát, amivel az USA rosszul, Oroszország pedig jól járna. A félidei választásokhoz közeledő Joe Biden elnök megválasztása óta pedig már így is hetven százalékkal emelkedtek az üzemanyagárak Amerikában.

Borítókép: Az autógáz importjának azonnali leállítása mintegy 3,5 millió autóst érintett volna (Fotó: Getty Images)