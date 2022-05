Belerokkanhat Európa az orosz–ukrán háborúba?

Egyetlen országot sem kímél a gazdasági válság

Szerbiában áprilisban 9,6 százalékos volt a pénzromlás az előző év ezen időszakához képest. Az EB prognózisa szerint éves szinten ez mérséklődni fog, s 2022 végére 8,5 százalékon állapodik meg, míg jövőre csak 4,6 százalék lehet.

2022 februárjában – az orosz–ukrán háború első napjaiban – Szerbiában 8,8 százalékos volt az infláció. Ha az uniós országokkal hasonlítjuk össze ezt a számot, akkor azt láthatjuk, hogy ebben a hónapban több európai államban is rosszabb volt a helyzet, mint az unión kívüli balkáni országban. Így például Belgiumban 9,5, Csehországban 10, Észtországban 11,6, míg Litvániában 14 százalékos volt az infláció.

Ausztriában az áprilisi pénzromlás elérte a 7,2 százalékot. Ez a legmagasabb érték 1981 ősze óta az osztrákoknál. A drágulásokat az emberek a bőrükön is érzik. Egy frissen végzett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 92 százaléka szerint jelentősen nőtt az alapvető élelmiszerek ára. Ennek hatására pedig az emberek harminc százaléka azt tervezi, hogy megváltoztatja a vásárlói szokásait, 75 százaléknak nagyon fontos, hogy csakis akciós árut vásároljon, míg 59 százalék gondolja úgy, hogy ezentúl a jól megszokott márka helyett egy olcsóbb alternatívát keres.

Horvátországban az áprilisi infláció 9,4 százalék volt. Az Állami Statisztikai Intézet szerint ez a legmagasabb pénzromlás, amióta számot vetnek róla. A mostani adatok abszolút rekordnak számítanak az Adria-parti országban. A horvátoknál eddig a 2008. júliusi 8,4 százalékos pénzromlás volt a csúcstartó. Ezt sikerült megdönteni most.

Ezekben az országokban egyelőre nem kell semmiféle termék hiányával számolni. Igaz, hogy minden megdrágult, de legalább nem üresek a boltok polcai. Ezzel szemben Olaszországban egyes szupermarketekben már szinte nem is lehet étolajat találni, ahol pedig van, ott háromszoros árat kell fizetni a korábbiakhoz képest. Mindez az ukrán háborúhoz vezethető vissza, ugyanis az itáliaiak az általuk elfogyasztott 770 ezer tonna napraforgóolajból éves szinten 550 ezer tonnát behozatalból fedeztek. Ennek pedig hatvan százaléka Ukrajnából jött.

Olajhiány lépett fel Nagy-Britanniában is. Ezért kormányzati döntéssel szabályozták a napi szinten megvásárolható étolaj mennyiségét. Az is hatással lehet az európai piacra, hogy Indonézia kiviteli tilalmat vezetett be a pálmaolajra, mely az egyik legszélesebb körben alkalmazható alternatívája az étolajban, s melyet elsősorban az ételek sütéséhez alkalmaznak, illetve számos élelmiszeripari termék hozzávalója is.

A gazdasági problémákat a háború gyors lezárása és valamiféle kiegyezés oldhatná meg. Ez a lehetőség azonban a mostani kiélezett helyzetben még csak egy nagyon távoli lehetőségként sem sejlik fel.

Mekkora az esélye egy nukleáris háborúnak?

Szerbia volt brit nagykövete arra figyelmeztetett a Politika napilapnak adott interjúban, hogy Oroszország és a Nyugat is alábecsülte a másikat, s egyelőre nem látni azt a megoldási lehetőséget, amely mindkét fél számára elfogadható lenne.

„Az USA és Oroszország rendelkezik a világ nukleáris fegyvereinek 90 százalékával. Attól tartok, hogy az Ukrajnában zajló háború ősznél is tovább tart majd, a hideg beköszöntével pedig az energiahordozók beszerzése jelenti majd a legfontosabb kérdést. Nagyon nehéz elképzelni, hogy a nagyhatalmak megegyeznek arról, hogy ki lesz a konfliktus győztese, de a legkisebb esélyük az ukránoknak van” – mondta a Politika napilapnak Ognjen Pribicevic.

A volt diplomata szerint a jelenlegi helyzetben a legfontosabb, hogy a nagyhatalmak ne kövessenek el olyan hibákat, amelyek katasztrófához vezetnek. Aláhúzta: az az ötlet, miszerint Oroszország elfoglalja Kijevet, majd egy bábkormányt helyez Ukrajna élére nem vezethetett sikerre, mert az egy a vietnámihoz hasonló ellenállást hozott volna létre. A nép nem támogatná azt az államvezetést, Ukrajna folyamatosan fegyverkezne, de soha nem lenne annyi ereje, hogy nyerjen, bármennyi lőszert is kapna a nyugati országoktól – tette hozzá Pribicevic.

A diplomata szerint a svédek és a finnek NATO-csatlakozása után lehet, hogy nagyobb az esélye annak, hogy szélesebb körű háború legyen az orosz–ukrán harcokból. Oroszország bejelentette, hogy erősíti a katonai jelenlétét a finn határ mentén. Kérdés, hogy egy esetleges támadás esetén, valóban megvédené-e a skandináv országokat az Észak-atlanti Szövetség. A volt nagykövet ugyanakkor úgy véli, jobb lépés lett volna, ha Svédország és Finnország semleges maradt volna. Akkor kevésbé lettek volna az említett országok kitéve egy orosz fenyegetésnek – olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

