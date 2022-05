Munkástanácsok: Elkerülhetetlenné vált a tizenöt százalékos béremelés

Az infláció csökkentéséhez és a bérek reálértékének megtartásához, további emeléséhez szükséges intézkedésekről kezdeményeznek tárgyalást a munkáltatókkal és az újonnan felálló kormánnyal a szakszervezetek. Az érdekképviseletek olyan javaslatokat tennének, amelyek megakadályoznák, hogy a lakosság jövedelmi helyzete romoljon, a legkisebb jövedelemből élők megélhetése pedig ne kerüljön veszélybe, figyelembe véve az adott ágazat és munkáltató pénzügyi helyzetét.

Fontos, hogy a magas infláció és a globális nehézségek okozta gazdasági problémák ellenére is megőrizzük a bérek reálértékét, a termelékenység javulásából származó többletnyereségből pedig a munkavállalók is részesedjenek, vagyis a cégek béremelésre is fordítsanak eredményükből

– mondta a Magyar Nemzetnek Palkovics Imre. A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a mostani és az év végéig minden bizonnyal hasonlóan magas infláció és az idei évre várt 4,5 százalékos gazdasági növekedés figyelembevételével legalább 13-15 százalékos átlagos béremelés lenne elfogadható a versenyszférában.

Palkovics Imre a Munkástanácsok átfogó elemzésére hivatkozva kérdésünkre kiemelte, eddig sem a gyorsuló béremelkedés emelte az inflációt, és a továbbiakban sem várható inflációs spirál. A meghatározó ágazatok többségében 2021 második fél évében a bruttó profitnál és a termelékenységnél jellemzően kisebb mértékben nőtt a bértömeg, vagyis a ténylegesen kifizetett bér.