További bérmegállapodások jöhetnek

Nincsenek könnyű helyzetben a vállalkozások, mivel a koronavírus-járvány következményei már korábban az energia- és alapanyagárak emelkedéséhez vezettek, a drágulás pedig fokozott sebességre kapcsolt az orosz–ukrán háború kitörését követő piaci sokk és a szankciós politika miatt. Kedvező ugyanakkor, hogy a fogyasztás nem esett vissza, és a kereslet továbbra is élénk maradhat.

Magyarországon a kormány július 1-jéig meghosszabbította az alapvető élelmiszerekre és az üzemanyagokra bevezetett árstopot, így ezeket a lakosság továbbra is a tavaly októberi áron szerezheti be. Európában ugyanakkor a tagállamok többsége nem vezetett be hatósági árat. Ennek következménye, hogy a lakossági energiaárak átlagosan csaknem a kétszeresükre emelkedtek bő fél év alatt, a folyamatnak pedig egyelőre nem látni a végét.