A lakosság biztonságos ellátása érdekében korlátozza a tankolást a Mol

Az elnök-vezérigazgató emlékeztetett, a tapasztalatok szerint a nyári turistaszezon miatt megugrik a lakossági kereslet az üzemanyagok iránt, ezekből pedig – részben technikai okok miatt – a Molnak korlátozottak a rendelkezésre álló mennyiségei. Utalt arra, hogy Ausztriában egy tervszerű nagy karbantartás után nem sikerült újraindítani az OMV schwechati olajfinomítóját, a várhatóan még néhány hétig tartó leállással pedig komoly üzemanyag-mennyiség tűnt el a közép-európai piacról.

A Magyarországon érvényes üzemanyagár-szabályozással kapcsolatban Hernádi Zsolt kifejtette, ez az intézkedés a lakosság védelmében született, hogy az energiapiacon kialakult ársokk ne egyik napról a másikra terítse le az itt élőket, hanem ennek valamifajta elhúzódó hatása legyen.

Orosz import nélkül megbénul a dízelpiac

Hernádi Zsolt a hazai energiaellátás helyzetéről szólva elmondta, a magyarországi finomítók nyersanyagigényét kilencven százalékban import kőolajból fedezik. A hazai, illetve több közép-európai finomítót is az orosz kőolaj feldolgozására tervezték.

A Mol finomítója ugyan képes a nem orosz kőolaj feldolgozására a teljes nyersanyagmennyiség 35 százalékáig, ez azonban nem elegendő az orosz Ural-olaj teljes kiváltására.

– El kell kezdeni a kőolajkeverékek kikísérletezését, ehhez azonban költséges beruházásokra van szükség a finomítókban, nem beszélve a magyar és a szlovák finomítói rendszerben okozott teljesítménycsökkenésről, ami már komoly késztermékellátási problémákhoz vezethet – jelezte Hernádi Zsolt.

Az orosz olajra vonatkozó szankciók nemcsak a kőolajellátásban, hanem a kőolajszármazékok piacán is zavart okoznak. A teljes európai dízelpiac tíz százalékát orosz import teszi ki: ekkora mennyiség nem jöhetne be Európába jövő február után, a kieső részt pedig be kell szerezni és el kell juttatni valahogy az európiai felhasználókhoz, és ez problémát okoz.

A Mol százhalombattai finomítója működik és orosz kőolajat használva teljes kapacitással dolgozik, a termelés leállása esetén stratégiai tartalékban 45 napra elegendő dízelüzemanyag és körülbelül ugyanekkora mennyiségű kőolaj áll rendelkezésére a társaságnak – tette hozzá Hernádi Zsolt.

A Lukoil is szigorít

A Lukoil is szigorít a tankolás feltételein – tudta meg a Telex. A 79 magyarországi töltőállomással rendelkező Normbez Magyarország Kft. képviselője közölte a portállal, hogy a „kisnyomású kútoszlopokon maximum 20 liter, a nagy teljesítményű kútoszlopokon maximum 150 liter üzemanyag tankolható egy tranzakció során. Kannába, illetve egyéb külső edényzetbe kizárólag piaci áron vásárolható üzemanyag, egy tranzakció során maximum 10 liter”.

Csak a nyár végén indulhat újra az OMV schwechati finomítója. Az OMV schwechati finomítójának a teljes újraindítása és kihasználtsága 2022 harmadik negyedévének második felében várható – közölte az OMV pénteken. A schwechati finomító, amely az egyik legnagyobb Közép-Európában, április elején állt le a karbantartás miatt és a tervek szerint június 10-én indult volna újra a termelés. Az újraindítás azonban technikai gondok miatt sikertelen volt, megrongálódott a finomító desztillálóegysége, ezért további heteket kell még szánni a pótmunkákra. A finomító teljes kapacitása pont abban az időszakban fog hiányozni, amikor nagyon sok üzemanyag fogy, mivel a nyári időszakban indulnak el nagyon sokan autóval nyaralni. Az OMV pénteken azt ígérte, hogy alternatív ellátórendszert hoz létre a finomító által kiszolgált piacok számára. A közlemény szerint ez a rendszer három pilléren nyugszik majd: a csoporton belüli finomítói hálózat kapacitásainak kihasználása, rövid távú kiigazítások a finomítóban meglévő termelési kapacitások növelése érdekében, valamint szoros együttműködés a partnerekkel a hiányzó mennyiségek pótlása érdekében.

